أكد أن البياطرة سيعملون يوم العيد والمذابح ستكون مفتوحة

بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن!

منعنا استيراد الأبقار لتفادي انتشارالحمى القلاعية و5 ولايات فقط معنية

أبرز وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي أنه لا يمكن للوزارة التحكم في أسعار أضاحي العيد، قائلا: أسعار الأضاحي لا يمكننا التحكم فيها، إنما السوق التي تتحكم، مثلما تحدد أسعار الدواجن، مؤكدا أن البياطرة سيعملون يوم العيد وأن المذابح ستكون مفتوحة أمام الجزائريين، كما أشار إلى أن الحكومة قد منعت استيراد الأبقار لتفادي انتشار الحمى القلاعية، مؤكدا أن 5 ولايات فقط معنية.

أوضح بوعزقي أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري تؤطر فقط على مستوى المذابح ونقاط البيع ومن الناحية الصحية، مؤكدا أن البياطرة سيعملون يوم عيد الأضحى المبارك، على اعتبار أن كل المذابح ستعمل وستكون مفتوحة أمام الجزائريين. من جهة أخرى، طمأن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزقي، خلال زيارته التفقدية في العاصمة أمس، بمنع استيراد الأبقار من أجل الحد من انتشار وباء الحمى القلاعية، قائلا إن 5 ولايات عبر الوطن عرفت إصابة الأبقار بالحمى القلاعية، مضيفا في الوقت ذاته أن عدد الأبقار التي أصيبت بالحمى القلاعية لا يتجاوز 178 رأس، مؤكدا أن كل الإصابات قد تمت معالجتها، مؤكدا أنه سيتم تلقيح كل الأبقار، مشيرا إلى أن هيئته قد حاربت تنقل الأبقار من ولاية إلى أخرى من أجل عدم السماح بتنقل الوباء، مؤكدا وجود متابعة يومية من طرفهم، ناهيك عن منع استيراد الأبقار. وقال بوعزقي إن رئيس الجمهورية قدم تعليمات صارمة بعدم المساس بالأراضي الفلاحية الخصبة، قائلا: لدينا تعليمات صارمة من رئيس الجمهورية بعدم المس بالأراضي الفلاحية الخصبة في جميع ولايات الوطن، مضيفا: سنعمل على تطهير الأراضي الفلاحية قانونيا، ويجب علينا إحصاء كل شبر منها. وأكد المتحدث وجود أراض فلاحية خصبة لا تستغل في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سيعمل على تطهير القطاع الفلاحي.