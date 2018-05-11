بقدرة إنتاج 10 ملايين و558 ألف قنطار

أزيد من 332 مليون دينار قيمة إنتاج التمور في 2017

بلغت قيمة إنتاج فرع التمور 332 مليون و400 ألف دينار خلال عام 2017، أما فيما يتعلق بالإنتاج الوطني للتمور فقد بلغ خلال السنة ذاتها، أي ما مقدراه 10 ملايين و558 ألف قنطار، بما فيها 5 ملايين و669 ألف قنطار من دقلة نور و2 مليون و866 ألف قنطار من الدقلة البيضة والتمور المجففة، إلى جانب 20 مليونا و496 ألف قنطار من عجينة التمر والتمور اللينة.

يبلغ مردود النخلة الواحدة 67.7 كلغ، أما مردود دقلة نور فيقدر بـ 86.3 كلغ / النخلة، أما مردود الدقلة البيضة والتمور المجففة فيقدر بـ 51.6 كلغ / النخلة، في حين يقدر مردود نخيل الغرس والتمور اللينة بـ 58.2 كلغ /النخلة، حسبما كشف عنه بيان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الذي تحوز المحور اليومي نسخة عنه.

وحسب المصدر ذاته فإن المساحة الإجمالية للنخيل تقدر بـ 167 ألف و633 هكتار، أما عدد النخيل المنتج فيقدر بـ 15 مليونا و683 ألف نخلة، فيما قدر عدد النخيل المغروسة بـ 18 مليونا و535 ألف نخلة.

وبخصوص الولايات المنتجة للتمور فيبلغ عددها 16 ولاية، منها ثلاث ولايات رائدة في الإنتاج، هي ولاية بسكرة بإنتاج 4 ملايين و380 ألف قنطار، ولاية الوادي بإنتاج 2 مليون و624 ألف قنطار، وولاية ورقلة بإنتاج مليون و457 ألف قنطار.

من جانب آخر وبناء على توصيات الجلسات الوطنية للفلاحة، المتعلقة بالتنظيمات المهنية ومتعددة المهن للفروع الفلاحية، تم أول أمس عقد جمعية عامة انتخابية على مستوى الغرفة الوطنية للفلاحة، بغرض انتخاب رئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة التمور، وأسفرت الجمعية العامة الانتخابية لمنتجي التمور عن انتخاب حدوم سليم رئيسا للمجلس الوطني ما بين المهن لشعبة التمور.

وعقب انتخابه، تعهد حدوم بالعمل مع جميع الفاعلين في هذا الفرع على تعزيز وتطوير الشعبة، من خلال مرافقة الفلاحين، لاسيما منتجي التمور والتكفل بانشغالاتهم، كما شدد رئيس المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة التمور على ضرورة بلوغ الأهداف المسطرة لهذا الفرع، المتمثلة أساسا في زيادة المساحة المخصصة لغرس النخيل، مما يسمح برفع كميات التمور المخصصة للتصدير على حد قوله، مؤكدا ضرورة تطوير الأصناف الأخرى من التمور.

وقال الرئيس الجديد إن المجلس الوطني ما بين المهن لشعبة التمور مدعو للعب دور أساسي، حيث يعتبر فضاء للتواصل والتشاور بين أصحاب المهنة والسلطات العمومية، إلى جانب تعزيز وتطوير التقدم التقني، بالإضافة إلى تكليف المجلس بمهمة جمع البيانات اللازمة لإعداد ورقة طريق لتوجيه الأنشطة المستقبلية لهذا الفرع.