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حاجات السوق الوطنية تقدر بـ 75 مليون قنطار سنويا

34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017

  30 جويلية 2018 - 22:13   قرئ 74 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017

قدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري إنتاج الجزائر من الحبوب خلال سنة 2017 بـ 135 مليار دينار، وهو ما يعادل 34.702 مليونقنطار، إلا أن هذا الإنتاج ما زال بعيدا كل البعد عن تغطية حاجات السوق الوطنية التي تقدر بـ 75 مليون قنطار سنويا، حسب تقديرات الخبراء.

 

أكدت وزارة الفلاحة أن المحصول الإجمالي للحبوب يقدر بـ 14.6 قنطارا في الهكتار، بواقع 16.9 قنطارا في الهكتار من القمح الصلب و12.3 قنطار في الهكتار من القمح اللين و12.5 قنطارا في الهكتار من الشعير و10.6 قناطير في الهكتار من الشوفان. وسجلت شعبة الحبوب خلال سنة 2017 إنتاجا وطنيا يقدر بـ 34.702 مليون قنطار أي ما قيمته 135.3 مليار دينار. وتربعت ولاية تيارت على المرتبة الأولى بإنتاج يقدر بمليون و3.600 قنطار، تليها ولاية تلمسان بإنتاج يقدر بمليون و873 قنطار، ثم ولاية البويرة بإنتاج يبلغ مليونا و833 قنطار.

وسبق أن أبرز خبير التنمية الزراعية آكلي موسوني لـ  المحور اليومي أن إنتاج الجزائر من الحبوب يقدر بـ 40 مليون قنطار سنويا، مقابل احتياجاتها التي تبلغ 75 مليون قنطار سنويا، حيث تنفق الحكومة ما يفوق 4 ملايير دولار على استيراد القمح والشعير والذرة، وهو الإنتاج الذي وصفه المتحدث بـغير الكافي، مشيرا إلى أن الجزائر ما زالت تستورد الحبوب والبذور بسبب غياب استراتيجية محكمة.

منجهة أخرى، دعا موسوني الحكومة إلى إعادة النظر في سياسة القطاع الفلاحي، عن طريق استغلال البحوث العلمية الجامعية التي ما تزال حبيسة الأدراج وإشراك الخبراء من أجل تحقيق الأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة الاعتماد على إطار سياسي يسمح بإشراك عدة وزارات ترتبط بالقطاع الفلاحي لخلق روح الشعبة، وتنفيذ هذه البرامج بما يسمح بتحقيق الاستقلالية الغذائية. وفيما يتعلق بفاتورة استيراد القمح الصلب التي تحاول الحكومة التقليق منها، فأكد المتحدث أنها تتراوح بين 500 و600 مليون دولار حاليا مقابل ما يزيد عن مليار دولار في السنوات الماضية، مؤكدا وجوب تسطير استراتيجية لتوفير جميع الشروط من البذور والأسمدة ومرافقة البنوك لإنجاح وتطوير شعبة الحبوب.

وسيلة قرباج

 

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