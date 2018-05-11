نفت تأخير طرح دفتر شروط المستثمرين في الطاقات المتجددة

سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء

نفى وزير الطاقة مصطفى قيطوني وجود أي تأخير في طرح دفتر الشروط الخاص بالمستثمرين في الطاقات المتجددة، كاشفا عن منح المستثمرين عقودا طويلة المدى تمتد لـ25 سنة لشراء إنتاجهم من الكهرباء.

أكد قيطوني أن وزارة الطاقة ستمنح المستثمرين عقودا لـ25 سنة، تضمن شراء إنتاجهم من الكهرباء من قبل الشركة الوطنية للكهرباء والغاز سونلغاز، ليضاف إنتاجهم إلى المخزون الوطني من الكهرباء، في إطار سياسة الوزارة في التشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.

وطلب الوزير ذاته خلال ندوة صحافية عقدها على هامش ترؤسه المنتدى الوطني تحضيرا للإعلان عن المناقصة الوطنية الأولى للتنمية الطاقوية المتجددة، من المستثمرين في الطاقات المتجددة احترام المقاييس العالمية في إنتاج الكهرباء، مع ضمان أحدث التقنيات العالمية في المجال، مقابل ضمان شراء إنتاجهم من قبل شركة سونلغاز.

وأكد الوزير أن تأخر الجزائر في الاستثمار بقطاع الطاقات المتجددة كان في مصلحتها، لأنه جنّبها كثيرا من الخسائر، بسبب التراجع الكبير الذي تشهده الأسعار في بورصة الطاقات المتجددة، حيث أكد المسؤول تراجعها بمعدل 5 مرات في السوق العالمية، وهو ما شمل أيضا أسعار العتاد والتقنيات المستخدمة في إنتاج الطاقات المتجددة. وفيما يخص المناقصة الوطنية المعلن عليها أمس والمقدرة بـ150 ميغاواط، أكد الوزير أنها ستمنح للمؤسسات الوطنية، في ظل وجود كثير من الطلبات المقدمة لمصالحه، مشيرا إلى أن إنتاج 150 ميغاواط قليل جدا، داعيا المستثمرين الخواص القادرين على الاستثمار أكثر إلى تقديم ملفاتهم.

وأوضح قيطوني خلال اللقاء أن السياسة الجديدة التي تنتهجها شركة سوناطراك ستمكنها من تخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بـ 80 مليون دولار سنويا بداية من 2020، فيما يظل برنامج إنتاج 22 ألف ميغاواط هدف الوزارة المسطر منذ 2011.