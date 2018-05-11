إنتاج "أوبك" يخفض أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بلغ مستوى مرتفعا لعام 2018 في يوليو، غير أن المخاوف من تعطل الإمدادات حدت من الخسائر.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر سبعة سنتات إلى 74.90 دولار للبرميل عند الساعة 01:09 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 68 سنتا، أو 0.9 بالمائة أمس الإثنين.

أما عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط فنزلت هي الأخرى ستة سنتات إلى 70.08 دولار للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من اثنين المائة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح لوكالة "رويترز" للأنباء أن أوبك زادت إنتاجها في يوليو بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع لعام 2018. ومن شأن زيادات أخرى في الإمدادات أن تعوض توقف الإنتاج في بعض المناطق وتمتص أثر الضغوط السعرية.

وقال متعاملون إن مكاسب الخام الأمريكي يوم الإثنين جاءت بفعل توقعات بأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي ومخاوف من أن توقف الإنتاج في منشأة سينكرود بكندا لن يتم التغلب عليه قريبا مثلما كان متوقعا.

وتعافت أسعار النفط من مستويات منخفضة هبطت إليها على مدار الأسبوعين الماضيين بينما بدأت العقوبات المنتظرة على إيران في تقليص صادراتها. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين إنه مستعد لمحادثات بدون شروط مسبقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.