وصف إضرابات العمال بالظاهرة الصحية

زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء

أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام الطرفين

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان أن الاحتجاج الذي قام به عمال الصيانة على مستوى الجوية الجزائرية أمس، ظاهرة صحية تبرز الوضع المتفتح للجزائر، من خلال ضمان حقوق التعبير عن المواقف، قائلا إن الاحتجاجات تحدث في جميع القطاعات.

أوضح زعلان في تصريح للصحافة على هامش زيارته الميدانية للمحطة البحرية بميناء الجزائر، صبيحة أمس، أن مصالحه على اطلاع بكل المستجدات التي تحدث على مستوى شركة الخطوط الجوية الجزائرية، مبرزا أن أبواب الحوار تبقى مستمرة وفق ما يضمن مصلحة الشركة من جهة ومصلحة العمال من جهة أخرى، مضيفا أن دائرته الوزارية تتدخل في مثل هذه الأمور، مضيفا أنّ الدستور يكفل حق الإضراب، باعتبار أن الجزائر بلد ديمقراطي، وأن من حق كل واحد التعبير عن رأيه. في السياق، دعا الوزير العمال إلى احترام القانون وقرارات القضاء التي أمرت بتجميد الإضراب. من جانب آخر، كشف المسؤول الأول بقطاع النقل والأشغال العمومية الغني عن تعزيز الأسطول الوطني لنقل المسافرين، عبر اقتناء باخرة بسعة 1800 مسافر و600 سيارة، معلنا عن إجراء مفاوضات مع الشريك الصيني الذي يقوم بصنع الباخرة، مما مكن من ربح مبلغ مالي سيتم بموجبه اقتناء باخرة أخرى بحجم باخرة الطاسيلي وطارق بن زياد. في سياق ذي صلة، أكد زعلان أن الحكومة صادقت على استعمال ما تبقى من المال المخصص لهذه الباخرة الضخمة لتعزيز الأسطول الجزائري، الذي ستكون به 5 بواخر، فضلا عن اكتراء أخرى لضمان نقل جيد للمسافرين طيلة السنة. وقال المسؤول ذاته إن المحطة البحرية الجديدة بميناء الجزائر مفتوحة أمام كل المواطنين وتوفر جميع الخدمات، مؤكدا خلال استقباله الجالية الجزائرية بميناء الجزائر أن المحطة توفر جميع الخدمات، وهي مفتوحة أمام جميع المواطنين والمسافرين، مشيرا إلى أن جميع الخدمات متوفرة، ومن غير المعقول أن ينزل المسافر ويقتني حاجاته بعد الخروج من المحطة، مؤكدا أن الظروف تتحسن من سنة إلى أخرى، وهذا يعود لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي يصرّ على تحسين الخدمة وتحسين ظروف استقبال المسافرين. وبلغة الأرقام، أعلن زعلان عن ارتفاع عدد المسافرين بنحو 27 بالمائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 23 بالمائة بالنسبة للسيارات، بعد استقبال قرابة 500 ألف مسافر و200 ألف سيارة هذه السنة.