شريط الاخبار
ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو محسن عمارة يتدخل في قضية مقاطعة محامين لقاضية بمحكمة سيدي أمحمد الدرك الوطني يشن حربا على مافيا الشواطئ القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا السياسيون يغرقون في حرب التموقع ويديرون ظهرهم للاحتجاجات شاب ينتقم من صديقته وينشر صورا فاضحة لها على فايسبوك تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء 34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017 تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم أزيد من 332 مليون دينار قيمة إنتاج التمور في 2017 لا يوجد مشروع لرفع أسعار التأمينات على المدى القريب بالتفاصيل... هذا ما دار بين مقري وأويحيى الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو أغلب الطلبة الجدد اختاروا تخصصاتهم الجامعية حجاج جزائريون سيقيمون في غرف ضيقة بفنادق مكة! لم نعقد صفقة مع السلطة بسبب الرئاسيات 4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع زمالي يؤكد مواصلة إنجاز السكنات للقضاء على أزمة السكن زعلان يشدد على تسليم مشروع سكة الحديد باب الزوار - المطار في آجاله 300 ألف مجرم في ألمانيا بينهم جزائريون محل بحث عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء الحكومة تؤكد عدم مسح ديون مشاريع أونساج المفلسة ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل

بعدما بلغ إنتاج أوبك مستويات مرتفعة في جويلية

أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل

  31 جويلية 2018 - 20:47   قرئ 40 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط أمس، إلى 74.90 دولارا للبرميل، بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول  أوبك قد بلغ مستوى مرتفعا شهر جويلية المنقضي، إلا أن المخاوف من تعطل الإمدادات حدت من الخسائر.

 

هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر سبعة سنتات إلى 74.90 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 68 سنتا، أو 0.9 بالمائة أول أمس الإثنين. بالمقابل نزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط هي الأخرى ستة سنتات إلى 70.08 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح لوكالة  رويترز للأنباء أن أوبك زادت إنتاجها في جويلية بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع لعام 2018، ومن شأن زيادات أخرى في الإمدادات أن تعوض توقف الإنتاج في بعض المناطق وتمتص أثر الضغوط السعرية. وقال متعاملون إن مكاسب الخام الأمريكي أول أمس، جاءت بفعل توقعات بهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ومخاوف من أن توقف الإنتاج في منشأة سينكرود بكندا لن يتم التغلب عليه قريبا مثلما كان متوقعا.

وتعافت أسعار النفط من مستويات منخفضة هبطت إليها على مدار الأسبوعين الماضيين، بينما بدأت العقوبات المنتظرة على إيران في تقليص صادراتها، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس إنه مستعد لمحادثات دون شروط مسبقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إن المملكة  توقف بشكل مؤقت جميع شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بعدما تعرضت سفينتان لنقل الخام تابعتان لها إلى هجوم من جانب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، في حين قال مسؤول نفطي كويتي إن من المتوقع أن يكون للاضطرابات تأثير بسيط على شحنات النفط الكويتية، حيث تذهب 90 بالمائة من صادرات النفط الخليجية إلى جنوب شرق آسيا.

لطفي ع

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات