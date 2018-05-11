بعدما بلغ إنتاج أوبك مستويات مرتفعة في جويلية

أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل

تراجعت أسعار النفط أمس، إلى 74.90 دولارا للبرميل، بعدما أظهر تقرير أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك قد بلغ مستوى مرتفعا شهر جويلية المنقضي، إلا أن المخاوف من تعطل الإمدادات حدت من الخسائر.

هبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم سبتمبر سبعة سنتات إلى 74.90 دولارا للبرميل بعد ارتفاعها 68 سنتا، أو 0.9 بالمائة أول أمس الإثنين. بالمقابل نزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط هي الأخرى ستة سنتات إلى 70.08 دولارا للبرميل، بعد ارتفاعها أكثر من اثنين بالمائة في الجلسة السابقة.

وأظهر مسح لوكالة رويترز للأنباء أن أوبك زادت إنتاجها في جويلية بمقدار 70 ألف برميل يوميا إلى 32.64 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفع لعام 2018، ومن شأن زيادات أخرى في الإمدادات أن تعوض توقف الإنتاج في بعض المناطق وتمتص أثر الضغوط السعرية. وقال متعاملون إن مكاسب الخام الأمريكي أول أمس، جاءت بفعل توقعات بهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ومخاوف من أن توقف الإنتاج في منشأة سينكرود بكندا لن يتم التغلب عليه قريبا مثلما كان متوقعا.

وتعافت أسعار النفط من مستويات منخفضة هبطت إليها على مدار الأسبوعين الماضيين، بينما بدأت العقوبات المنتظرة على إيران في تقليص صادراتها، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أول أمس إنه مستعد لمحادثات دون شروط مسبقة مع الرئيس الإيراني حسن روحاني.

من جانب آخر، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الأسبوع الماضي إن المملكة توقف بشكل مؤقت جميع شحنات النفط عبر مضيق باب المندب، بعدما تعرضت سفينتان لنقل الخام تابعتان لها إلى هجوم من جانب جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، في حين قال مسؤول نفطي كويتي إن من المتوقع أن يكون للاضطرابات تأثير بسيط على شحنات النفط الكويتية، حيث تذهب 90 بالمائة من صادرات النفط الخليجية إلى جنوب شرق آسيا.