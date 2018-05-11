فيما مُنحت امتيازات لفائدة المستثمرين المحليين

مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة

أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني أمس، إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق المزايدةلإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة قبل نهاية 2018، موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين، حيث سيتم منح امتيازات كبيرة لهم.

أضاف قيتوني أن المستثمرين المحليين في مجال الطاقات المتجددةسيستفيدون من العديد من الامتيازات الاقتصادية، منها توفير الأراضي الاستثماريةعلى شكل عقود امتياز وتخفيضات في الضرائب، إضافة إلى قروض بنكية بنسب فوائد مخفضة،مؤكدا أن الكهرباء التي سيتم إنتاجها من قبل الخواص سيتم إدراجها في الشبكةالوطنية للكهرباء، وبالتالي فإن المستثمرين سيجدون السوق التيسيسوق فيها إنتاجهم.

كما أفاد وزير الطاقة في السياق ذاته بأن من أكبر الامتيازات التي ستمنح للمستثمرين الجزائريين اشتراء ما سوف ينتجونه من الطاقات المتجددة من قبل موزعي سونلغاز، وتتم هذه العملية وفقا لعقد مدته 25 سنة.