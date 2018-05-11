فيما مُنحت امتيازات لفائدة المستثمرين المحليين
مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة
أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني أمس، إطلاق أول مناقصة وطنية عن طريق المزايدةلإنتاج 150 ميغاواط من الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة قبل نهاية 2018، موجهة خصيصا للمستثمرين المحليين، حيث سيتم منح امتيازات كبيرة لهم.
أضاف قيتوني أن المستثمرين المحليين في مجال الطاقات المتجددةسيستفيدون من العديد من الامتيازات الاقتصادية، منها توفير الأراضي الاستثماريةعلى شكل عقود امتياز وتخفيضات في الضرائب، إضافة إلى قروض بنكية بنسب فوائد مخفضة،مؤكدا أن الكهرباء التي سيتم إنتاجها من قبل الخواص سيتم إدراجها في الشبكةالوطنية للكهرباء، وبالتالي فإن المستثمرين سيجدون السوق التيسيسوق فيها إنتاجهم.
كما أفاد وزير الطاقة في السياق ذاته بأن من أكبر الامتيازات التي ستمنح للمستثمرين الجزائريين اشتراء ما سوف ينتجونه من الطاقات المتجددة من قبل موزعي سونلغاز، وتتم هذه العملية وفقا لعقد مدته 25 سنة.
ل .ع