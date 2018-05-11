تودع لدىالفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري

تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت

كشف المركز الوطني للسجل التجاري عن تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017، بصفة استثنائية، للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية إلى غاية يوم الجمعة 31 أوت 2018.

أعلن المركز الوطني للسجل التجاري في بيان له عن تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017، بصفة استثنائية، للشركات التجارية التي تتمتع بالشخصية المعنوية إلى غاية يوم الجمعة 31 أوت 2018.

وكان المركز قد حدد سابقا آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2017 إلى غاية 31 جويلية 2018.

وتضم نسخة من محضر الجمعية العامة العادية أو أي وثيقة أخرى معدة من قبل الشريك الوحيد للمؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة، تتضمن المصادقة على الحسابات ونسخة عن جدول أصول الميزانية، ونسخة عن جدول خصوم الميزانية، ونسخة عن جدول حسابات النتائج باللغة الوطنية وترجمتها باللغة الفرنسية. ويتم إيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية المعنية على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري الموجودة في كل ولاية، تبعا لمكان وجود المقر الاجتماعي للشركة المعنية بعملية الإيداع. تجدر الإشارة إلى أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الساري العمل به، لاسيما التسجيل في البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش، علما أنّ الجزائر لديها أزيد من 1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري حتى نهاية عام 2017، ومن مجمل هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين ينشط 1.77 مليون متعامل بهيئة أشخاص طبيعيين أي بنسبة 91 بالمائة، مقابل قرابة 184.000 في هيئة أشخاص معنويين، أي شركات.