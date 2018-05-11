في ظل تواصل ترجعهما في السوق الموازية
بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو
حدد سعر الدولار بـ 115,84دينار عند الشراء و122,91 دجلدى البيع، وحددت قيمة الأورو بـ135,75 دينار للشراء و144,05 دج عند البيع.
كانسعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي أي بين22 إلى 28 جويليةبـ 116,30 دينار عند الشراء و123,41 دج عند البيع، فيما حددت قيمةالأورو بـ135,03 دجعند الشراء و143,30 دج عند البيع.
وقبل شهر،حدد سعر الدولار بـ 116,08 دينارعند الشراء 123,17دجلدى البيع، فيما حددت قيمة الأورو بـ 134,22 دينار للشراء و142,45 دج عند البيع. أما خلال العام الماضي، أي من30 جويليةإلى 5 أوت 2017، فكانسعر الدولار محددا بـ106,98 دج لدى الشراء و113,52 دجلدى البيع، في حين قدر سعر الأورو بـ 124,89دج للشراء و135,54دجللبيع.
م ن