في ظل تواصل ترجعهما في السوق الموازية

بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو

حدد سعر الدولار بـ 115,84دينار عند الشراء و122,91 دجلدى البيع، وحددت قيمة الأورو بـ135,75 دينار للشراء و144,05 دج عند البيع.

كانسعر الدولار قد حدد خلال الأسبوع الماضي أي بين22 إلى 28 جويليةبـ 116,30 دينار عند الشراء و123,41 دج عند البيع، فيما حددت قيمةالأورو بـ135,03 دجعند الشراء و143,30 دج عند البيع.

وقبل شهر،حدد سعر الدولار بـ 116,08 دينارعند الشراء 123,17دجلدى البيع، فيما حددت قيمة الأورو بـ 134,22 دينار للشراء و142,45 دج عند البيع. أما خلال العام الماضي، أي من30 جويليةإلى 5 أوت 2017، فكانسعر الدولار محددا بـ106,98 دج لدى الشراء و113,52 دجلدى البيع، في حين قدر سعر الأورو بـ 124,89دج للشراء و135,54دجللبيع.