اتفاقية لتطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر

شريط الاخبار
ولاة ورؤساء دوائر يحتقرون المواطنين ويدفعونهم لـ غزو الشوارع مناقصة وطنية لإنتاج 150 ميغاواط من الطاقات المتجددة أسعار النفط تتراجع وتسجل 74 دولارا للبرميل بنك الجزائر يراجع أسعار الدولار والأورو الجيش يقضي على 4 إرهابيين ويحبط محاولة استهداف منشآت حيوية بالشرق زعلان يدعو تقنيي الجوية الجزائرية إلى احترام قرارات القضاء تقنيو الجوية الجزائرية يشنون حركة احتجاجية بقاعدة الصيانة الحجاج المصابون بأمراض مزمنة مدعوون للتزود بالأدوية قبل التنقل للسعودية إعفاء الطلبة الجدد من وثيقة الخضوع الضريبي لتكوين ملف المنحة الجامعية حجز قرابة 200 ألف أورو في مطار هواري بومدين حجار ينفي وجود أولويات للمتعاقدين في مسابقات التوظيف نقص الحوار بين مسؤولي الخدمات الجامعية والشركاء الاجتماعيين تنصيب عميد أول للشرطة مجيد أكنوش رئيسا جديدا لأمن ولاية تيزي وزو محسن عمارة يتدخل في قضية مقاطعة محامين لقاضية بمحكمة سيدي أمحمد الدرك الوطني يشن حربا على مافيا الشواطئ القضاء الإسباني يأمر بإعادة فتح ملف مقتل الحراق محمد بودربالة بسجن أرشيدونا السياسيون يغرقون في حرب التموقع ويديرون ظهرهم للاحتجاجات شاب ينتقم من صديقته وينشر صورا فاضحة لها على فايسبوك تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية إلى 31 أوت بوعزقي: لا يمكننا التحكم في الأضاحي العيد والدواجن! سوناطراك تمنح المستثمرين عقودا طويلة المدى بـ25 سنة لشراء الكهرباء 34 مليون قنطار الإنتاج الوطني للحبوب في 2017 تقنيو صيانة طائرات الجوية الجزائرية يجمدون إضرابهم أزيد من 332 مليون دينار قيمة إنتاج التمور في 2017 لا يوجد مشروع لرفع أسعار التأمينات على المدى القريب بالتفاصيل... هذا ما دار بين مقري وأويحيى الجزائر أصدرت 727 أمر بالقبض على مبحوث عنهم قضائيا في الخارج ميزانية إضافية بـ30 مليار سنتيم لمشروع مستشفى بوزقان بتيزي وزو فتح 6800 منصب ماستر بجامعة تيزي وزو أغلب الطلبة الجدد اختاروا تخصصاتهم الجامعية حجاج جزائريون سيقيمون في غرف ضيقة بفنادق مكة! لم نعقد صفقة مع السلطة بسبب الرئاسيات 4100 مليار لتهيئة المدارس ورفع التجميد على 1540 مشروع زمالي يؤكد مواصلة إنجاز السكنات للقضاء على أزمة السكن زعلان يشدد على تسليم مشروع سكة الحديد باب الزوار - المطار في آجاله 300 ألف مجرم في ألمانيا بينهم جزائريون محل بحث عصابة تتهجم على محل لبيع الملابس وتعتدي على مالكيه بأسلحة بيضاء الحكومة تؤكد عدم مسح ديون مشاريع أونساج المفلسة ارتفاع جنوني لأسعار الدجاج رونو تمدد تخفيضاتها.. تسليم فوري لـ بيكانتو و هيونداي في ساعتين
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. اتفاقية لتطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر

اتفاقية لتطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر

  01 أوت 2018 - 15:05   قرئ 57 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
اتفاقية لتطوير الدفع الإلكتروني في الجزائر

وقعت مؤسسة بريد الجزائر والوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية، اليوم الأربعاء، بالجزائر العاصمة على بروتوكول اتفاق يهدف إلى تطوير الدفع الإلكتروني بالجزائر.

وتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق بمناسبة الأيام الدراسية حول "التجارة والدفع الإلكترونيين" التي نظمتها الوكالة على مدار يومين بالحظيرة التكنولوجية بسيدي عبد الله.

وأبرز المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا البروتوكول يتعلق بـ"تطوير الخدمات الإلكترونية لمواقع الأنترنت التجارية"، مشيرا إلى أن "المؤسستين ستنشئان عن طريق هذا الاتفاق آلية شراكة تسمح للمؤسسات الناشئة الحديثة بتطوير خدمات الأنترنت التجارية في إطار السياسة الجديدة التي انتهجتها بريد الجزائر من أجل تطوير الدفع الإلكتروني".

وحسب ذات المسؤول، فإن هذا الاتفاق "سيساهم في تطوير خدمات الدفع على شبكة الأنترنت بحيث ستتمكن المؤسسات الناشئة من الحصول على الوثائق والمساعدة اللازمة للخدمات التقنية لبريد الجزائر للتمكن من تطوير مواقع الأنترنت التجارية لصالح التجار ومزودي السلع والخدمات".

وأكد ذات المتحدث، أن تطوير هذه الخدمات عن طريق المؤسسات الناشئة على مستوى حاضنة سيدي عبد الله "سيساهم في تطوير التجارة والدفع الإلكترونيين عن بعد، زائد الخدمات لفائدة التجار".

من جهته أشار المدير العام للوكالة الوطنية لترقية وتطوير الحظائر التكنولوجية عبد الحكيم بن صاولة، أن بروتوكول الاتفاق هذا "جاء تلبية لحاجيات مؤسسة بريد الجزائر فيما يخص تطوير حلول الدفع الإلكتروني"، مبرزا أن الوكالة "ستدعم عن طريق هذا البروتوكول مجهودات بريد الجزائر الرامية إلى تعميم استعمال هذه الحلول ونشر التكنولوجيا لدى المواطن".

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات