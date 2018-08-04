استئناف شحن النفط السعودي عبر باب المندب

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أن بلاده قررت استئناف نقل شحنات نفطها عبر مضيق باب المندب جنوب غربي اليمن اعتبارا من اليوم السبت.

وقال الفالح نقلا عن "روسيا اليوم" إن قرار استئناف شحن النفط عبر مضيق باب المندب "جاء بعد أن اتخذت قيادة التحالف الإجراءات اللازمة لحماية سفن دول التحالف العربي".

وأكد أن التحالف قد اتخذ جميع التدابير الأمنية اللازمة لخفض المخاطر على السفن المارة عبر المندب ومنطقة جنوب البحر الأحمر، بالتنسيق مع المجتمع الدولي لضمان استمرار إمداد العالم بالطاقة وفق أعلى المعايير والاحتياطات الأمنية.