سيعرف أشغال توسعة إلى أحياء باب الوادي وشوفالي وأولاد فايت

رئاسة الجمهورية تخصص مبلغ 1.5 مليار دولار لتمديد خطوط نقل الميترو

خصصت رئاسة الجمهورية مبلغ مليار ونصف دولار لتوسعة خطوط نقل ميترو الجزائر لتبلغ الحي الشعبي باب الوادي، وضواحي ولاد فايت إلى غاية أعالي شوفالي بمدخل بوزريعة، في انتظار استكمال الخط الرابط بين مطار الجزائر الدولي وبراقي.

حسب ما أسرت به مصادر مطلعة لـ"المحور اليومي" فإن مهمة انجاز مشروع توسعة ميترو الجزائر أوكلت إلى مكتب دراسات أجنبي وسيتم الانتهاء من الدراسة مع الدخول الاجتماعي المقبل، بعدما خصصت رئاسة الجمهورية مبلغ 1.5 مليار دولار لإتمام هذا المشروع.

حسب ذات المصدر، فإن هذا المشروع سيتم الإعلان عنه مع الدخول الاجتماعي المقبل ومن شأنه أن يفك الخناق على العديد من الطرقات بالعاصمة، علما أن المشروع تم تجميده قبل ثلاث سنوات بسبب الأزمة الاقتصادية وتراجع مداخيل المحروقات في السوق الدولية بفعل انخفاض أسعارها، إلى جانب عدد من المشاريع الكبرى التي تم تجميدها ويراد إعادة بعثها بحسب ما أكدته مصادرنا.

وبخصوص الشركات التي ستتكفل بمهمة انجاز المشروع، ترشحت كل من الشركة الفرنسية "ارستون" والمؤسسة الألمانية المتخصصة في انجاز شبكات الميترو "سيمانس" بالإضافة إلى بعض المؤسسات الصينية التي لها خبرة في هذا المجال وسبق لها أن أسهمت في انجاز بعض محطات ميترو الجزائر.

يذكر أن أشغال ميترو الجزائر انطلقت خلال ثمانينيات القرن الماضي ونظرا لنقص الموارد المالية تم تعليقها لعدة سنوات قبل بعثها من جديد في إطار مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي 2000- 2005 والمخطط التكميلي لدعم النمو 2005-2009 اللذين بادر بهما الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كما لا تزال أشغال توسعة خطوط الميترو متواصلة على مستوى مطار هواري بومدين وحي براقي على مسافة 15 كيلومترا، وبفضل هذه الأشغال سيبلغ في 2030 طول شبكة خطوط الميترو 54 كم، بـ 55 محطة، حيث ستصل الى الدار البيضاء "الضاحية الشرقية للجزائر العاصمة" ودرارية "أعالي غرب العاصمة".

لطفي العقون