ارتفاع طفيف لأسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الإثنين، على خلفية الأنباء حول خفض الإنتاج في العربية السعودية في يوليو، بالإضافة إلى الإحصاءات الواردة من الولايات المتحدة التي تشير إلى انخفاض عدد منصات الحفر في البلاد خلال الأسبوع الماضي.

وزادت صباح اليوم ، فقد ازدادت قيمة العقود الآجلة لشهر أكتوبر لمزيج بحر الشمال خام "برنت" بنسبة 0.29 في المائة، لتصل إلى 73.42 دولار للبرميل. بالإضافة إلى أنه ازدادت قيمة العقود الآجلة لشهر سبتمبر لنفط خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.47 في المائة، ليصل إلى 68.81 دولار للبرميل.