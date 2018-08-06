قرابة 2 مليون متعامل اقتصادي لغاية نهاية 2017

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية 1،95 مليون، مقابل 1،89 مليون إلى غاية آخر 2016، حسب ما علمته وأج لدى المركز الوطني للسجل التجاري.

وحسب ذات لمصدر، وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين الى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل التجاري الى غاية اخر 2017.

ومن بين اجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1،76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات).

وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري الى غاية 2017، أي ما يعادل 44،35 بالمائة من إجمالي المسجلين.