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قرابة 2 مليون متعامل اقتصادي لغاية نهاية 2017

  06 أوت 2018 - 11:25   قرئ 63 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
قرابة 2 مليون متعامل اقتصادي لغاية نهاية 2017

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري الى غاية نهاية السنة الماضية 1،95 مليون، مقابل 1،89 مليون إلى غاية آخر 2016، حسب ما علمته وأج لدى المركز الوطني للسجل التجاري. 

وحسب ذات لمصدر، وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين الى 1.952.606  متعامل مسجلين لدى السجل التجاري الى غاية اخر 2017. 

ومن بين اجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين، ينشط أزيد من 1،76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط 184.190 متعامل بصفة أشخاص معنويين  (مؤسسات).  

وتبعا لفئة النشاطات، فأغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا 834.054 مسجل في السجل التجاري الى غاية  2017، أي ما يعادل 44،35 بالمائة من إجمالي المسجلين.

 

 

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