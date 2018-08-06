75 بالمائة من القدرة الإنتاجية الصناعية مستغلة في 2018

أغلبية الشركات الصناعية لم تستغل قدراتها الإنتاجية خلال الثلاثي الأول للعام الجاري سوى بنسبة 75 %، حسب تحقيق أجراه الديوان الوطني للإحصاء.

وحسب رأي رؤساء الأعمال المعنيين بالاستطلاع فان النشاط الصناعي عرف تراجعا خلال الثلاثة الأشهر الأولى لسنة 2018 خاصة فيما يتعلق بصناعات الفولاذ والصلب والميكانيكية والكهربائية والإلكترونية وكذا الصناعات الكيمائية وصناعة الخشب.

وقد عرف الطلب على المنتجات المصنعة ارتفاعا خلال هذه المدة خاصة بالنسبة لقطاعي مواد البناء و الصناعة الغذائية، حسب تصريحات رؤساء المؤسسات المعنيين بالاستطلاع.

وفيما يتعلق بالطلبيات، فأعرب 66 % من رؤساء مؤسسات القطاع العام و87 % من رؤساء مؤسسات القطاع الخاص عن ارتياحهم.

في حين إن فائض من مخزون المنتوجات لم يباع وهوما يعد أمر طبيعي بالنسبة لـ 74% من مسؤولي القطاع العام و لدى 50 % من مسؤولي القطاع الخاص.

أما فيما يخص بالتزود بالمواد الأولية، فقد كان دون الحاجيات، حسب 34% من رؤساء مؤسسات القطاع العام و 19% من أصحاب الشركات الخاصة.

وقد أدى هذا النقص إلي نفاد المخزون لدى 64% من المؤسسات العمومية و 40 % من المؤسسات الخاصة المعنية بهذا الاستطلاع.