حملة لجمع جلود أضاحي العيد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم اليوم الاثنين عن إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد من الأغنام والأبقار والماعز و ذلك بهدف تطوير و تعزيز الصناعات الجلدية.

وحسب بيان الوزارة، نقلا عن الإذاعة الوطنية، تتطلب هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها، جمع جلود الماشية التي سيتم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى وجعلها متاحة للدباغين من اجل تثمينها واستخدامها في الصناعات الجلدية، والتي تعتبر شعبة ذات مؤهلات كبيرة للتصدير.

كما تعتزم الوزارة جمع حوالي 800.000 وحدة من الجلود من إجمالي أكثر من 4 ملايين أضحية خلال عيد هذه السنة.

ولقد تم اختيار ست ولايات من اجل هذه العملية وهي الجزائر ووهران وقسنطينة وجيجل وسطيف وباتنة بحيث سيتم توسيع هذه العملية إلى بقية الولايات الأخرى ابتداءً من العام المقبل، ولضمان حسن سير العملية ي تم تهيئة المواقع المخصصة لذبح الأضاحي وأيضا مخازن وضع هذه الجلود التي سيتم جمعها في كل الولايات الستة فضلا عن باقي المذابح المسخرة يومي عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم اعتماد نهج تشاركي لضمان نجاح الأنشطة ذات الصلة بهذه العملية مشيرة الى الطابع الوطني لهذه الأخيرة.

في هذا الصدد - يضيف ذات المصدر- أن العديد من الفاعلين المؤسساتيين والاقتصادين (العموميون والخواص) ومنظمات المجتمع المدني سيساهمون مع الوزارة في هذه العملية على المستوى المركزي والمحلي .

ويتعلق الأمر بقطاعات وزارية عديدة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الاتصال وأيضا وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية.

ويتعلق أيضا بالدباغين الناشطين في الجمعية الوطنية للدباغين وأيضا جمعيات حماية المستهلك.

كما أن اللجان الولائية الذين تم تنصيبهم من طرف الولاة ويشرف عليهم مدراء وزارة الصناعة و المناجم شرعوا بالتحضير لهذه العملية عن طريق تحديد مناطق جمع وتخزين الجلود.

وحسب ذات المصدر فانه و من أجل جمع أكبر كمية من الجلود فان إشراك المواطنين يعتبر أمر لا غنى عنه و يشكل أيضا شرط أساسي لتحقيق نجاح هذه العملية .

وبالتالي سيتم الشروع في إطلاق حملات التوعية على المستوى المحلي المتعلقة بالاتصال الجواري (وضع لافتات وملصقات في البلديات والمساجد وبعث رسائل نصية وعروض اشهارية في وسائل الإعلام السمعية البصرية (الإذاعة والتلفزيون) من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.