حملة لجمع جلود أضاحي العيد

شريط الاخبار
الخدمات الإجتماعية.. التقاعد وقانون العمل ملفات الجامعة الصيفية لنقابات التربية طوفان يجتاح ولايات جنوب وشرق البلاد ويغرق مدنا بأكملها 150 ألف بناية مهددة بالفيضانات والحكومة مجبرة على إنجاز سدود الرئيس الفنزويلي مادورو ينجو من محاولة اغتيال ثلاثة إرهابيين يسلمون أنفسهم بتمنراست تسوية وضعية المواطنين من صف 2008 تجاه الخدمة الوطنية وكالات سياحية تبيع الوهم للسياح الجزائريين وتحتال عليهم! المتخوفون من العهدة الخامسة متيقنون من فوز بوتفليقة الحكومة تأمر بتسوية جميع ملفات العقار الفلاحي قبل نهاية 2018 توقيف شخصين بالحراشيروجانالمهلوسات بعد اقتنائها بوصفات مزورة ميهوبي يندد بمنع الحفلات الفنية ويؤكد حرص الحكومة على التصدي للخطاب المتطرف رئاسة الجمهورية تخصص مبلغ 1.5 مليار دولار لتمديد خطوط نقل الميترو تدوين الشكاوى لمحاربة الابتزاز والرشوة وسرقة الأمتعة ابراهيم غالي يعبر عن ارتياحه لقرارات المحكمة الأوروبية مساجين يخططون لاقتراف جرائم أخرى داخل السجن بمجرد استنفاد العقوبة الأساتذة الجدد يخضعون لدورة تكوينية لمدة أسبوعين تدشين وحدة للعلاج بوزقان بتيزي وزو 45 مليار سنتيم لإنهاء ازمة العطش في بلدية معاثقة بتيزي وزو الفاف تحدد يوم 5 ماي موعدا لنهاية الموسم الجديد "أبوس" تهدد بالدخول في حملة لمقاطعة شراء اللحوم البيضاء غياب النظافة وراء انتشار الحمى القلاعية أسعار النفط تتراجع إلى 73.21 دولارا للبرميل بوتفليقة يأمر بإعادة النظر في الميزانية المخصصة لمشروع ميناء شرشال بوعيش يستنجد بنجل آيت احمد "الإيمو" أحسن وسيلة لتواصل عائلات الحجاج بذويهم في السعودية "العميد" يطير إلى البحرين وعينه على خطف أول فوز في الموسم الكشف عن نتائج توجيهات الطلبة الجدد بعد غد الجيش يحاصر اثنين من أقرب أمراء زعيم القاعدة "دروكدال" بسكيكدة بلماضي يرفع التحدي ويراهن على كان 2019 و2021 سياسيون يريدون أن يقتاتوا من يوميات المواطن عشية الرئاسيات إيطاليا تُغري الدول المغاربية بمليار أورو لتسريع ترحيل "الحراقة" لهبيري ينهي مهام رئيس مصلحة حماية الشخصيات الـ"في أي بي" حرائق الغابات تأرق السلطات و5 أرتال متنقلة لتفادي الخسائر خبراء يرافعون للتصدي للأمراض الجنسية المتنقلة وفيروس السيدا بلماضي يرتدي عباءة المنقذ ويقسم الجزائريين الداخلية تستنفر إطاراتها تحضيرا للدخول المدرسي المقبل "6 ملايين أضحية في متناول الجزائريين هذا العيد" الجزائر تشتري 360 ألف طن من القمح أسعار النفط تستقر عند 73.40 دولارا للبرميل انخفاض أسعار المواد الغذائية خلال جويلية المنصرم
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. حملة لجمع جلود أضاحي العيد

حملة لجمع جلود أضاحي العيد

  06 أوت 2018 - 15:15   قرئ 13 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
حملة لجمع جلود أضاحي العيد

أعلنت وزارة الصناعة والمناجم  اليوم الاثنين عن إطلاق حملة لجمع جلود أضاحي العيد من الأغنام والأبقار والماعز و ذلك بهدف  تطوير و تعزيز الصناعات الجلدية.

وحسب بيان الوزارة، نقلا عن الإذاعة الوطنية، تتطلب هذه العملية التي تعتبر الأولى من نوعها، جمع جلود الماشية التي سيتم ذبحها بمناسبة عيد الأضحى وجعلها متاحة للدباغين من اجل تثمينها واستخدامها في الصناعات الجلدية، والتي تعتبر شعبة ذات مؤهلات كبيرة للتصدير.

كما تعتزم الوزارة جمع حوالي 800.000 وحدة من الجلود من إجمالي أكثر من 4  ملايين أضحية  خلال عيد  هذه السنة.

ولقد تم اختيار ست ولايات من اجل هذه العملية وهي الجزائر ووهران وقسنطينة وجيجل وسطيف وباتنة بحيث سيتم توسيع هذه العملية إلى بقية الولايات الأخرى ابتداءً من العام المقبل، ولضمان حسن سير العملية ي تم تهيئة المواقع المخصصة لذبح الأضاحي وأيضا مخازن وضع هذه الجلود التي سيتم جمعها في كل الولايات الستة فضلا عن باقي المذابح المسخرة يومي عيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة إلى أنه تم اعتماد نهج تشاركي لضمان نجاح الأنشطة ذات الصلة بهذه العملية مشيرة الى الطابع الوطني لهذه الأخيرة.  

في هذا الصدد - يضيف ذات المصدر- أن العديد من الفاعلين المؤسساتيين   والاقتصادين (العموميون والخواص) ومنظمات المجتمع المدني سيساهمون مع  الوزارة في هذه العملية على المستوى المركزي والمحلي .

ويتعلق الأمر بقطاعات وزارية عديدة على غرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف ووزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارة التجارة ووزارة البيئة والطاقات المتجددة ووزارة الاتصال وأيضا وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية.

ويتعلق أيضا بالدباغين الناشطين في الجمعية الوطنية للدباغين وأيضا جمعيات حماية المستهلك.

كما أن اللجان الولائية الذين تم تنصيبهم من طرف الولاة ويشرف عليهم مدراء وزارة الصناعة و المناجم شرعوا بالتحضير لهذه العملية عن طريق تحديد مناطق  جمع وتخزين الجلود.

وحسب ذات المصدر فانه و من أجل جمع أكبر كمية من الجلود فان إشراك المواطنين يعتبر أمر لا غنى عنه و يشكل أيضا شرط أساسي لتحقيق نجاح هذه العملية .

وبالتالي سيتم الشروع في إطلاق حملات التوعية على المستوى المحلي المتعلقة   بالاتصال الجواري (وضع لافتات وملصقات في البلديات والمساجد وبعث رسائل  نصية وعروض اشهارية في وسائل الإعلام السمعية البصرية (الإذاعة والتلفزيون)  من اجل تحقيق الأهداف المرجوة.

 
 

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات