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متأثرة بحملة المقاطعة التي أطلقتها جمعية حماية المستهلك

انخفاض محسوس في أسعار الدجاج

  06 أوت 2018 - 20:41   قرئ 45 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
انخفاض محسوس في أسعار الدجاج

سجلت أسعار الدجاج صباح أمس الاثنين تراجعا محسوسا، بعد 48 ساعة فقط عن دخول حملة المقاطعة التي دعت إليها جمعية حماية المستهلك حيز التنفيذ.

قال رئيس الجمعية مصطفي زبدي إنسعر الدجاج وصل في بعض الولايات إلى حدود 360 دينار كالمدية، بينما وصل في معسكر إلى 380 دينار من خلال الرصد الأولي للأسعار، مبرزاأن الاستجابة الواسعة للمقاطعة ستؤدي إلى عودة الأسعار إلى طبيعتها والتي من المفروض أن لا تتجاوز عتبة 380 دينار كأقصى حد، في الوقت الذي بلغت في الأسواق العمومية إلى 430 دينار. وأضاف محدثنا أن سعر الكتكوت قد وصل إلى 80 دينارا بعدما كان يقارب 120 دينار في الأيام السابقة، ساعات بعد الشروع في حملة المقاطعة.

في السياق، أكد زبدي أن حملة المقاطعة أجبرت الأمين العام لوزارة الفلاحة على إقامة اجتماع طارئ مع المجلس الوطني بين المهن لشعبة الدواجن من أجل دراسة الوضع هذه الشعبة. من جهة أخرى، أوضح رئيس جمعية حماية وإرشاد المستهلك أن المقاطعة كشفت عن كثير من المشاكل التي يعاني منها هذا الفرع في ظل عدم تقنينه، ووجود كثير من المضاربة والوسطاء، مما رفع السعر بنحو 140 دينار في الكيلوغرام الواحد.

تجدر الإشارة إلى أن الكثير من بائعي الدجاج قد عمدوا إلى غلق محلاتهم خلال هذه الفترة تجنبا للخسارة بسبب حملة المقاطعة وقرب عيد الأضحى الذي يقل فيه الطلب عليها.

م ن

 

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