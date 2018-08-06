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تراجع الطلب بسبب ضعف القدرة الشرائية للمواطن

تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر

  06 أوت 2018 - 20:41   قرئ 33 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تحويل 12 ألف سيارة إلى سير غاز في ظرف 6 أشهر

كشف المدير العام لفرع  سير غاز على مستوى شركة نفطال، مصطفى نوري، أن 12 ألف جزائري قاموا خلال السداسي الأول، من هذه السنة بتحويل سياراتهم من البنزين إلى الغاز الطبيعي  سير غاز متوقعا أن يرتفع العدد نهاية السنة ليصل عدد التحويلات إلى أكثر من 80 ألف.

 

أوضح مصطفى نوري في تصريح صحفي لـ  سبق برس أن 12 ألف جزائري قاموا خلال السداسي الأول من هذه السنة بتحويل سياراتهم من البنزين إلى الغاز الطبيعي جبيال، متوقعا أن يرتفع العدد نهاية السنة ليصل عدد التحويلات إلى أكثر من 80 ألف.

وأردف المسؤول أن هذه الفترة تعرف فيها  نفطال تراجعا في عدد الطلبات على  سير غاز بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، لاسيما وأنها تتزامن مع العطلة الصيفية، عيد الأضحى والدخول المدرسي، غير أن هذه الأمر حسب-محدثنا-لا ينفي وجود طلب متزايد لدى الجزائريين الراغبين في تحويل محركات سياراتهم لسير غاز، حيث وصلت عدد الطلبات خلال هذا الموسم لـ 150 ألف طلب وهو رقم كبير إذ ما تم مقارنته بالسنوات الماضية.

وقال نفس المسؤول  الطلب يزداد لدى  نفطال وباقي المتعاملين الخواص خاصة بعد الزيادات التي شهدتها اسعار البنزين في السوق بعد سنة 2015 ، بالمقابل لم يخف -محدثنا  صعوبة تلبية كافة الطلبات التي تصل لنفطال والمتعاملين الخواص بسبب نقص إمكانيات والحاجة الكبيرة للتكوين في هذا المجال، حيث يتم حاليا تلبية الطلبات بنسبة 60 بالمائة في ظرف 6 أشهر، وتتطلع الشركة مع بداية سنة لتلبية كل الطلبات في ظرف قياسي لا يتجاوز الشهر.

وأضاف المدير العام لفرع  سير غاز أن نفطال تستجيب بنسبة 30 بالمائة من حاجيات السوق الوطنية لتحويلات السير غاز بينما المتعاملين الخواص بـ 70 بالمائة، حيث يوجد حسب -محدثنا -على المستوى الوطني 150 مركز تحويل تحوز نفطال على 50 مركزا بينما الخواص على 100.

 

وحسب مصطفى نوري وضعت الحكومة مخططا وطنيا للمساهمة في نشر هذه التقنية لما تحمله من فوائد سواء على البيئة او من الناحية المالية لا سيما وأن تكلفة الغاز أقل بكثير من البنزين الذي تضطر الجزائر سنويا لدفع فاتورة مالية بالعملة الصعبة لاستيراده.

بوعلام حمدوش

 
 

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