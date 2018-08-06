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أغلبهم ينشط في مجال التوزيع بالتجزئة

1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري

  06 أوت 2018 - 20:43   قرئ 34 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
1.95 مليون متعامل اقتصادي مسجل في السجل التجاري

بلغ عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية السنة الماضية 1.95 مليون، مقابل 1.89 مليون إلى غاية آخر 2016، حيث وصل بالتحديد عدد المتعاملين الاقتصاديين إلى 1.952.606 متعامل مسجلين لدى السجل التجاري إلى غاية آخر 2017.

`قدر عدد المتعاملين الاقتصاديين بـ 1.95 مليون متعامل مسجلين لدى السجل التجاري الى غاية اخر 2017 ، حسب ما كشف عنه المركز الوطني للسجل التجاري، حيث ينشط أزيد من 1.76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين فيما ينشط أزيد من 184 ألف متعامل بصفة أشخاص معنويين. حسب ذات لمصدر، فإن أغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعية في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغوا أزيد من 834 ألف مسجل في السجل التجاري الى غاية 2017، أي ما يعادل 44.35 بالمائة من إجمالي المسجلين، فيما بلغ عدد الأشخاص الطبيعية المسجلة 722.027 متعامل في قطاع الخدمات أي 38.4 بالمائة، و251.013 في انتاج السلع أي 13.35 بالمائة، و 68.317 في التوزيع بالجملة أي 3.63 بالمائة، و 4.673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية بـ 0،25 بالمائة، و 472 في التصدير 0.03 بالمائة. وبخصوص الأشخاص المعنوية، فقد ضم قطاع الخدمات 71 ألف و767 متعامل، أي ما يعادل 32.6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري، ويوالي هذا القطاع قطاع انتاج السلع بـ 65.483 متعامل مسجل أي 29.7 بالمائة، ثم قطاع الاستيراد، ما أجل اعادة البيع في الحالة ذاتها بـ 42.159 أي 19.1 بالمائة، التوزيع بالجملة بـ 21.768 متعامل بـ 10 بالمائة، التوزيع بالتجزئة بـ 15.664 أي 7.1 بالمائة، التصدير بـ 1.751 أي 0.8 بالمائة ومؤسسات الحرف التقليدية بـ 1.699 مسجل أي 0.8 بالمائة. وفيما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366.615 تسجيل، أي بزيادة قدرها 1.7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016 ، ومن بين ذات التسجيلات، خصت 156.738 منها الانشاءات الجديدة بـ 138.394 انشاء للمتعاملين-الأشخاص الطبيعية 

و 21.691 اشخاص معنوية.

ل.ع

 

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