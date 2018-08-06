تقلصت بشكل لافت خلال السداسي الأول من السنة الجارية

13.5 بالمائة نسبة تراجع واردات ايني الإيطالية من الغاز الجزائري

عرفت وردات شركة إيني الإيطالية تراجع بلغ 13.5 بالمائة وهو ما يعادل أكثر من مليار متر مكعب من الغاز الجزائري وتقلصت بشكل لافت خلال السداسي الأول من السنة الجارية.

تراجعت ورادات شركة إيني الايطالية من الغاز الجزائري بشكل لافت خلال السداسي الأول من السنة الجارية، حيث تقلصت بأكثر من مليار متر مكعب، ما يعادل 13.5 بالمائة،حيث أظهرت بيانات الحصيلة المالية نصف السنوية للعملاق الطاقوي الايطالي أن وارداته من الغاز الجزائري قد تراجعت بنحو 13.5 بالمائة، في النصف الأول من 2018، مقارنة بذات الفترة من 2017. وبلغت كميات الغاز الجزائري المستوردة من طرف الشركة الايطالية نحو 6.48 مليار متر مكعب في 6 أشهر من 2018، مقابل 7.49 مليار متر مكعب خلال الفترة نفسها من العام الماضي، أي بتراجع 1.01 مليار متر مكعب،وعموما فقد تراجعت الكميات المستوردة من طرف ذات الشركة من ممونيها الرئيسيين على غرار روسيا بانخفاض يقدر بـ0.57 مليار متر مكعب، وليبيا بـ 0.58 مليار متر مكعب، بينما ارتفعت حصة قطر بـ 200 مليون متر مكعب، لكن التراجع الأكبر كان من نصيب الجزائر بمليار متر مكعب. بالنظر إلى الأرقام ذاتها، فإن الجزائر ما زالت بمثابة الممون الثاني لـإيني بالغاز بما فيها الغاز الطبيعي المسال جي.أن.أل بعد روسيا، التي صدرت نحو 13.29 مليار متر مكعب في ستة أشهر، مقابل 6.48 مليار متر مكعب للجزائر،وكشف تقرير الحصيلة المالية نصف السنوية لـ إيني أن وارداتها الإجمالية من الغاز قد بلغت 35.96 مليار متر مكعب، بتراجع 1.52 مليار متر مكعب 4.1 بالمائة.

وأرجع التقرير هذا التراجع إلى قيام شركة إيني بمزيد من عمليات الشراء للغاز القادم من اندونيسيا، إضافة إلى وفرة الإنتاج الناجم عن نشاطات المنبع لشركة إيني عبر العالم وللإشارة وقعت سوناطراك والمجمع الايطاليإيني، على ثلاثة اتفاقيات تخص الاستثمار في مجالات الطاقة ،حيث يتمثل الاتفاق الأول في إنجاز أنبوب لنقل الغاز يربط وحدتي إنتاج حوض بركين بجنوب البلاد، لجمة بئر رود و منزل لجمة شرق ، وستسمح هذه العملية بإنتاج إضافي يفوق 7 ملايين متر مكعب معياري من الغاز يوميا،و الاتفاقية الثانية في تعاون ومبادئ التفاوض من أجل تجميع كفاءات هاتين الوحدتين، و الاتفاق الثالث يتعلق بتطوير البحث والتنمية في إطار نشاطات الشراكة بين الجانبين لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.