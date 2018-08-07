قال إن نقاط البيع ستضع حدا لمضاربة السماسرة

رئيس فدرالية الموّالين يطمئن بتوفر الأضاحي بأسعار معقولة

طمـأن رئيس الفيدرالية الوطنية للموالين جيلالي عزاوي، أن الأضاحي ستكون متوفرة بكثرة وبأسعار معقولة لتلبية طلبات المواطنين بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

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أكد عزاويلدى نزوله ضيفا على برنامج صدى الجمعيات بإذاعة سعيدة،أمسالثلاثاء، أن السلطات ستضمن توفير نقاط البيع للموالين عبر كافة ولايات الوطن ما يمكن من وضع حد للمضاربة وكسر نشاط الدخلاء وسماسرة العيد، كما كشف رئيس الفيدرالية للموالين، أن عدد المواشي بالجزائر قد تجاوز 26 مليون رأس مؤكدا الصحة الجيدة للماشية بفضل جهود وزارة الفلاحة والمصالح البيطرية ووعي الموالين.

وأفاد ذات المتحدث، أن الفيدرالية تواصل في مساعيها الرامية إلى تصدير الثروة الحيوانية، لاسيما بعد تسجيل السوق الوطني وفرة ونوعية في الإنتاج خلال السنوات الأخيرة، ما شجع على طرح فكرة التصدير خصوصا نحو المملكة العربية السعودية في مواسم الحج.

ودعا عزاوي إلى إعادة بعث برنامج تربية السلالة الحمراء من الماشية المعروفة بـ الدغمة بعد أن سجلت في العقود الثلاثة الأخيرة تراجعا لتصبح اليوم مهددة بالانقراض بعدما كانت في السابق تحظى باهتمام خاص من مربي الماشية بالمناطق السهبية لتأقلمها مع مناخ وتضاريس المنطقة.

وأوضح رئيس الفيدرالية، أن المذابح الصناعية قد دخلت حيز الخدمة في كل من عين مليلة بأم البواقي وحاسي بحبح بولاية الجلفة في انتظار فتح مذبح بوقطب بولاية البيض الذي عرف تأخرا لتمويل الجهة الغربية من الوطن باللحوم الحمراء، مناشدا المؤسسات العمومية بإبرام اتفاقات مع المذابح بهدف ضمان تسويق المنتوج الذي يصل إلى 2000 رأس ماشية يوميا.