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رئيس الغرفة الفلاحية لوادي سوف بكار حامد يكشف:

أسعارالبطاطا ستواصل الارتفاع بسبب المضاربة

  08 أوت 2018 - 20:56   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعارالبطاطا ستواصل الارتفاع بسبب المضاربة

شهدت أسعار البطاطا ارتفاعا محسوسا لتصل إلى ما بين 60 و90 دينارا، وبرر رئيس الغرفة الفلاحية لوادي سوف بكار حامد أسباب ارتفاع أسعار البطاطا إلى غياب ضبط نظام التخزين والعرض والطلب.

 

أرجع رئيس الغرفة الفلاحية لوادي سوف بكار حامد أسباب ارتفاع أسعار البطاطا التي تتراوح بين 70 و90 دينارا للكيلوغرام إلى غياب نظام ضبط المخزون الاستراتيجي تحسبا لحالات الندرة، موضحا في الوقت ذاته أن عدم التوازن بين العرض والطلب، وكذا غياب نظام يضبط المخزون الاستراتيجي الذي يتبناه الديوان الوطني للخضر والفواكه لتحديد النسبة الواجب تخزينها في كل موسم تحسبا للندرة، لتجنب عدم الاستقرار في الأسعار، تلك أبرز العوامل الرئيسة المتسببة في هذا الارتقاع الذي تشهده الأسواق هذه الأيام.

وأضاف المتحدث أن ولاية الوادي التي تؤمّن نحو 50 بالمائة من الإنتاج الوطني طيلة خمسة أشهر كاملة، فضّلت هذه المرة تقليص المساحة المزروعة بسبب الحرارة، لكن بعض ولايات الهضاب العلياعلى غرار سطيف وتبسة وتيارت وسوق أهراس التي كان يفترض أن تعوض هذا النقص تأخرت في ذلك بسبب تأخر سقوط الأمطار فيها بين شهري جانفي ومارس، مما دفع بكثير من الفلاحين فيها إلى تأخير عملية الغرس على أن يتم جني المحصول في شهري أوت وسبتمبر المقبلين.

واستبعد بكار حامد تراجع أسعار البطاطا خلال الأيام المقبلة، بسبب ارتفاع أسعار البذور التي تصل -حسبه- إلى 60 و70 دينارا، مما يعني أن الفلاح والمستهلك هما اللذن يدفعان الثمن على حد تعبيره.

من جهته، أكد محمد مجبر في تصريح لـ المحور اليومي، أن الأسواق الوطنية ستشهد ارتفاعافي أسعار الخضر قريبا، خاصة ما يتعلق بمنتوج البطاطا الذي عرف منذ شهر ارتفاعا كبيرا، حيث وصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 100 دينار في بعض أسواق العاصمة، محددا انخفاضها بـ 55 دينارا في الأسواق، بعد دخول الغلة إلى الأسواق، على غرار منتوج مستغانم وعين الدفلى بالإضافة إلى واد سوف شهر أكتوبر المقبل.

في السياق، طالب رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكاليتوس المنضوية تحت لواء المؤسسة الوطنية لتسيير الخضر والفواكه بالعاصمة، الحكومة بفرض وتشديد الرقابة على السماسرة والمحتكرين خاصة أصحاب غرف التبريد الذين يتسببون في ارتفاع أسعارها.

وسيلة قرباج

 

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