انخفاض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بفعل مخاوف من أن النزاع التجاري المتصاعد بين واشنطن وبكين سيعرقل النمو العالمي والطلب على الوقود، حتى في الوقت الذي من المتوقع أن يتسبب فيه إعادة فرض عقوبات أمريكية على إيران في شح الإمدادات، حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" للأنباء الروسية.

وبحلول الساعة 0621 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت لشهر أقرب استحقاق 18 سنتا أو ما يعادل 0.3 بالمئة إلى 71.89 دولار للبرميل بالمقارنة مع الإغلاق السابق.

وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 66.56 دولار للبرميل.

وتراجعت الأسعار بفعل احتمال تباطؤ النمو العالمي بسبب تصاعد التوترات التجارية.