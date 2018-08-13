ملتقى دولي لعرض إغراءات الصيرفة الإسلامية

المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار

دخل المجلس الإسلامي الأعلى على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار في المجال المالي، من خلال شروحات وفتاوى وإغراءات تمنحها الصيرفة الإسلامية اللاربوية، حيث سينظّم ملتقى دولي حول التأمين والمالية الإسلامية، نهاية نوفمبر بمشاركة عدة دول أجنبية.

أعلنت الهيئة الإسلامية العليا في البلاد، أن الملتقى الذي سينظم يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، سيدرس العديد من قضايا الصيرفة الإسلامية، منها الصناعة المالية والتأمين التكافلي، ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة عبر إسهام العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين الجزائريين، ومن عدة دول أجنبية، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التأمين والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك بعرض تجارب وخبرات النماذج الناجحة في الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين التكافلي.

سيطرح الخبراء المشاركون الفرص المستقبلية التي تفتحها الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين، على غرار الإسهام المرتقب للمالية الإسلامية في الاقتصاد الوطني،والفرص التي تمنحها المالية الإسلامية للمتعاملين الاقتصاديين، وبحث أساليب وتقنيات تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجه الدول، التي تعاني تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويأتي الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية بعدما أصدر المجلس الإسلامي الأعلى بيانا شرعيا حول الصيرفة الإسلامية خلال انعقاد دورته شهرديسمبر الماضي.

ومن المفترض أن يعلن المجلس الإسلامي الأعلى، الذي يتولى رئاسته، الوزير السابق للشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، قراره إزاء الطلب الذي قدمته أربعة بنوك عمومية لاعتماد الصيرفة الإسلامية، والتي أودعت شهر مارس الماضي، على أن تدشّن رسميا هذه الآلية المالية الجديدة رسميا في الجزائر مطلع نوفمبر الجاري.

وفي السياق، يعكف بنك الجزائر، على تحضير مشروع قانون ينظّم الصيرفة الإسلامية، وذلك بهدف توسيع نشاط البنوك الإسلامية واستمالة بنوك أخرى لفتح نوافذ لهذه الصيغة، بعدما تمكّنت من استقطاب ثلاثة بنوك عمومية وبنك خاص، تضاف إلى تلك المعتمدة العام الماضي، بعد تعديل قانون القرض والنّقد، الذي سمح بتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالأرباح الربوية.وقام بنك الجزائر منذ ذلك، بإلزام المصارف العمومية بفتح نوافذ للأدوات المالية البديلة، مع الحرص الصارم على الفصل بين التمويل الإسلامي والتقليدي، لاسيما من خلال إقامة أنظمة معلوماتية محاسباتية ملائمة وترتيبات مكيّفة وفضاءات مخصصة وموظفين مخصصين حصريا لفرع الصيرفة الإسلامية.