شريط الاخبار
توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو لقاء جزائر - فرنسي مرتقب ومصنعببيجو ضمن المحادثات 70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب مصالح الأمن تمنع منتمين لمجموعة المواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية توزيع 147 خيمة على المتضررين من الأمطار بعين قزام أمطار شهر أوت... مصدر آخر للخوف! المخزن المغربي يواصل تحامله على الجزائر برلمانيون وأميار يقضون عطلهم الصيفية في إسبانيا الـبسي أر بي في مفترق الطرق بسبب سوء التسيير الكباش تنافس السيارات في موقع واد كنيس أبواق التطرّف تزرع الرّعب مجدّدا ! الاستثمار الأجنبي في الجزائر ضعيف رغم التحفيزات تكفاريناس يتصالح مع جمهوره بعد سنوات من الغياب مسابقة الالتحاق بمعهد السمعي البصري سبتمبر المقبل إنطلاق مرحلة معالجة الرسوب في الاختبارات والمقابلات غدا لا يكتب لأي إجماع النجاح دون موافقة شعبية طاهر ميسوم يعلن الترشح للرئاسيات فتنة بين الداخلية و التربية بسبب تداخل الصلاحيات في تسيير المدارس الاتفاق الأوروبي-الأمريكي يهدد الصادرات الجزائرية من الغاز سفير المملكة البريطانية يعقد لقاء مع الشركات الجزائرية الناشئة اتحاد الفلاحيين يطالب بتحرير سوق الماشية من السماسرة لاستقرار الأسعار الدولة تعلن الحرب على "الباركينغ" الشباب يخفق في أول خرجة للدفاع عن لقبه العائدون إلى حظيرة الكبار يحققون أحلى انطلاقة وزارة العمل تُحدد يومي 14 و15 أوت لسحب معاشات التقاعد تجميد 90 ألف بطاقة شفاء مغشوشة! شركات عالمية تقاضي مستوردين جزائريين قلدوا علاماتها التجارية! المواقف العشوائية في الشواطئ تهزم السلطات الجمارك لمراقبة حركة رؤوس الأموال ومتابعة الغشاشين "في جحورهم" "كبير جرحى الثورة" ينتقل إلى رحمة الله توقيف 5 أشخاص في قضية مقتل زبير عيسى بشاطئ لوطة بسوق الاثنين "الجزائر دولة مؤسسات وتجاوزت سنوات العشرية السوداء" ماكرون في "زيارة دولة" للجزائر نهاية السنة لاعبات من المنتخب الوطني للكاراتي يفجرن قنبلة في الاتحادية 5831 منصب في سلك شبه- الطبي والقابلات لحاملي "باك 2018 و2017" كان رفيق سلاح عاش على الإيثار والتضحية
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار

ملتقى دولي لعرض إغراءات الصيرفة الإسلامية

المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار

  13 أوت 2018 - 10:26   قرئ 26 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار

دخل المجلس الإسلامي الأعلى على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار في المجال المالي، من خلال شروحات وفتاوى وإغراءات تمنحها الصيرفة الإسلامية اللاربوية، حيث سينظّم ملتقى دولي حول التأمين والمالية الإسلامية، نهاية نوفمبر بمشاركة عدة دول أجنبية.

 

أعلنت الهيئة الإسلامية العليا في البلاد، أن الملتقى الذي سينظم يومي 24 و25 نوفمبر المقبل، بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة، سيدرس العديد من قضايا الصيرفة الإسلامية، منها الصناعة المالية والتأمين التكافلي، ودورها في التنمية الاقتصادية الشاملة عبر إسهام العديد من الباحثين والخبراء الاقتصاديين الجزائريين، ومن عدة دول أجنبية، إضافة إلى المتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات التأمين والمتعاملين الاقتصاديين، وذلك بعرض تجارب وخبرات النماذج الناجحة في الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين التكافلي.

سيطرح الخبراء المشاركون الفرص المستقبلية التي تفتحها الصناعة المالية الإسلامية، والتأمين، على غرار الإسهام المرتقب للمالية الإسلامية في الاقتصاد الوطني،والفرص التي تمنحها المالية الإسلامية للمتعاملين الاقتصاديين، وبحث أساليب وتقنيات تجاوز العقبات والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني لمجابهة التحديات الكبرى التي تواجه الدول، التي تعاني تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويأتي الملتقى الدولي حول التأمين والمالية الإسلامية بعدما أصدر المجلس الإسلامي الأعلى بيانا شرعيا حول الصيرفة الإسلامية خلال انعقاد دورته شهرديسمبر الماضي.

ومن المفترض أن يعلن المجلس الإسلامي الأعلى، الذي يتولى رئاسته، الوزير السابق للشؤون الدينية، أبو عبد الله غلام الله، قراره إزاء الطلب الذي قدمته أربعة بنوك عمومية لاعتماد الصيرفة الإسلامية، والتي أودعت شهر مارس الماضي، على أن تدشّن رسميا هذه الآلية المالية الجديدة رسميا في الجزائر مطلع نوفمبر الجاري.

وفي السياق، يعكف بنك الجزائر، على تحضير مشروع قانون ينظّم الصيرفة الإسلامية، وذلك بهدف توسيع نشاط البنوك الإسلامية واستمالة بنوك أخرى لفتح نوافذ لهذه الصيغة، بعدما تمكّنت من استقطاب ثلاثة بنوك عمومية وبنك خاص، تضاف إلى تلك المعتمدة العام الماضي، بعد تعديل قانون القرض والنّقد، الذي سمح بتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالأرباح الربوية.وقام بنك الجزائر منذ ذلك، بإلزام المصارف العمومية بفتح نوافذ للأدوات المالية البديلة، مع الحرص الصارم على الفصل بين التمويل الإسلامي والتقليدي، لاسيما من خلال إقامة أنظمة معلوماتية محاسباتية ملائمة وترتيبات مكيّفة وفضاءات مخصصة وموظفين مخصصين حصريا لفرع الصيرفة الإسلامية.

حكيمة ذهبي

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات