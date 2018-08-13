اعترف بتأثر قطاع النقل بالأزمة المالية

زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين

دعا وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغاني زعلان، إلى ضرورة إيلاء أهمية كبيرة للتكوين والصيانة خلال توقيع صفقات اقتناء مختلف المعدات والوسائل التابعة للقطاع، على غرار القطارات.

أوضح زعلان أن الجزائر ليست قادرة على شراء العربات في كل مرة نظرا للوضع المالي للبلاد، وهو ما يقتضي ضرورة الاعتماد على الصيانة لتقليص التكلفة المالية، موضحا خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لمركز الصيانة لقطارات الضواحي بخروبة، أمس، أن مصالحه تولي أهمية كبيرة لمجال الصيانة وهذا حفاظا على الوسائل التي يتم استيرادها من الخارج بأموال كبيرة، مبرزا أن قطارات الضاحية بالعاصمة بلغت مليون كيلومتر من السير، ما يعني ضرورة صيانتها ومراجعتها.

وفي ذات السياق، كشف الوزير بأن عمالا تم تكوينهم في سويسرا خصيصا لضمان صيانة القطارات، قائلا في هذا الشأن إن وزارته تفرض شرط توفير التكوين والصيانة عند التوقيع على أي إتفاقية شراكة،من أجل اقتناء العربات وصيانتها، كاشفا عن وجود 64 قطارا وشراكة مع مؤسسة ستادلار السويسرية.

وقام وزير الأشغال العمومية والنقل بزيارة تفقدية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديديةSNTF، حيث وقف بمقر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بديدوش مراد على تسيير وتنظيم الشبكة الحديدية، كما عاين مركز الصيانة لقطارات الضواحي بخروبة.