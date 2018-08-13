المدير الجهوي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي:

70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم

بلغ عدد الفلاحين غير المؤمنين لممتلكاتهم بولاية تيزي وزو حدود 70 بالمائة، وهي النسبة التي تبقى جد ضئيلة مقارنة بعدد مهنيي القطاعالذين تحصيهم الولاية. ودلك جسيما أكده المدير الجهوي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مجيد حمداد، أمس.

اعتبر المدير الجهوي للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي مجيد حمداد، أن عدد الفلاحين المؤمنين لممتلكاتهم عبر إقليم الولاية لا يتجاوز نسبة 30 بالمائة، وهي النسبة التي تبقى بعيدة عن الأهداف المسطرة من طرف الصندوق مقارنة بعدد مهنيي القطاع الذين تتضمنهم الولاية. مضيفا أن هذه الحصيلة وان سجلت ارتفاعا مقارنة بالسنوات الماضية إلا أنها تعكس غياب ثقافة تأمين الفلاحين لممتلكاتهم من رغم الحملات التوعوية والأبواب المفتوحة المنظمة دوريا من طرف الصندوق سواء على مستوى المفر الجهوي أو فروعها المحلية وشرح مضامين دفتر تأمين المحتكات الفلاحية، والفوائد التي يستفيد منها الفلاح تعويضات في حالة تعرض ممتلكاته لأخطار الحرائق، الفيضانات وغيرها من العوامل الطبيعية الأخرى التي قد تتسبب في خسائر غير متوقعة حتى في محاصيله الزراعية. في سياق ذاته أشار مدير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي إلى مهنيي القطاع يتهربون من تأمين ممتلكاتهم لأسباب تبقى مجهولة خصوصا أن الكثير من المهنيين قد سبق لهم وان تعرضت ممتلكاتهم لمخاطر عديدة كانت أخرتها الحرائق التي ضربت الولاية العام المنصرم أين كانت وراء إتلاف هكتارات من المحاصيل الزراعية، اشجار الزيتون وعدد جد معتبر من المواشي وخلايا تربية النحل، إلا أنهم لم يستفيدوا من الدرس ولا يزال الكثير منهم يتهربون عن تأمين ممتلكاتهم. وأكثر من ذلك قال السيد مجيد حمداد أن نسبة 30 بالمائة من الفلاحين المؤمنين هم من أصحاب المهن الصغيرة، في حين تبقى الفروع الأخرى ذات الأهمية على غرار تربية الأبقار غير مؤمنة من رغم أنها جد ضرورية لتأمينها من المخاطر المحدقة بها خصوصا ما تعلق منها بالأمراض المعروفة والمؤدية إلى نفوق رؤوس الأبقار في الكثير من المرات. من جهة أخرى أرجع المتحدث هذه النسبة الضئيلة إلى غياب الرقابة من طرف السلطات العمومية خصوصا في الحالات المتعلقة بأصحاب مشاريع آليات التشغيل الذين يستفيدون من قروض بالملايير دون فرض الرقابة عليهم لتامين ممتلكاتهم حيث يكتفون بدفع الـتامين الخاص يالسنة الأولى من عند الصندوق ثم في السنوات الأخرى يكتفون بتقجيم تأمين عادي وغير شامل لممتلكاتهم دون أن يلقى بالرفض من الجهات المعنية باعتبار أن عملية التأمين اختيارية وغير إجبارية عكس ما هو متعامل به في تأمين السيارات. من جهة أخرى ومواصلة لعملية تعويضا المتضررين من الحرائق التي عرفتها تيزي وزو موسم 2017، قام الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بتعويض العديد من الفلاحين بمنحهم صكوك مالية، وهو الإجراء المكمل لنظيره المعتمد العام المنقضي أين تم تعويض 9 فلاحين بكل من بلديتي ذراع الميزان وتيميزار.