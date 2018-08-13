الجزائر ضمن المتضررين

توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو

توقع محللون فرنسيون أن ينخفض محصول القمح اللين في الاتحاد الأوروبي بنسبة 10 في المائة وأن المناطق الشمالية ستكون الأكثر تضررا على غرار الجزائر التي استوردت خلال السنة الجارية 150 ألف طن من القمح، في وقت سجلت تراجع في الكميات المستوردة مقارنة بالسنة الماضية.

أرجع خبراء أن الارتفاع الذي تعرفه درجة الحرارة في شمال إفريقيا وأوروبا أدى إلى جفاف مس حقول القمح في شمال أوروبا الأمر الذي سيؤثر على خفض فائض تصدير القمح في الاتحاد الأوروبي إلى دول الشمال على غرار الجزائر التي استوردت خلال السنة الجارية 150 ألف طن من القمح، ومن المتوقع أن تنخفض محاصيل القمح في فرنسا، ألمانيا ودول بحر البلطيق هذا العام بينما سيهبط إنتاج روسيا إلى أدنى مستوى منذ 6 سنوات، وارتفعت أسعار القمح الفرنسي خلال ديسمبر المقبل، إلى حوالي 236 دولار للطن لتقترب من أعلى مستوى في تاريخها، كما قفز مؤشر الأسعار الآجلة للقمح فى بورصة شيكاغو الأمريكية بحوالي 20 بالمائةهذا العام، بسبب توقعات هبوط الإنتاج جراء الجفاف. واشترى الديوان الوطني للحبوب، 150 ألف طن من القمح، ضمن مناقصة مع الاتحاد الأوروبي، مع تسجيل تراجع في الكميات المستوردة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم تسجيل انخفاض في الوردات التي بلغت 8.4 ملايين طن في 2017 و9.1 ملايين طن في 2016، حيث تم تسليم الحمولة خلال شهر جوان الفارط ،حيث تراجعت كمية الطلب الذي كان الديوان يقتنيه في السنوات السابقة، بعد أن استطاعت الجزائر تحقيق وفرة نسبية في القمح الصلب الذي تخطت عتبة إنتاجه الـ20 قنطارا في الهكتار الواحد رغم الظروف المناخية الصعبة، فضلا عن ضمان استقلاليتها في إنتاج بذور الحبوب، وإنتاج الأصناف الثلاثة من قمح لين وصلب وشعير، خصوصا بعد استمرار الدولة في دعمها لشعبة الحبوب في البذور والأسمدة والمكننة وسعر الإنتاج، غير أنها تبقى تعتمد في تلبية احتياجاتها من القمح اللين على الخارج.