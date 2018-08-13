لم يلتزموا بعدم بيع الماشية والأعلاف خارج الأماكن المحددة
تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط
رغم إلحاح السلطات المحلية القاضية بتحديد نقاط بيع المواشي - وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والمصالح البيطرية من أجل احترام أماكن بيع أضحية العيد - إلا أن التجار ضربوا بتعليمه المصالح الولائية عرض الحائط ورفضوا الخضوع لتعليماتها.
رغم إلحاح السلطات المحلية القاضية بتحديد نقاط بيع المواشي - وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والمصالح البيطرية من أجل احترام أماكن بيع أضحية العيد - إلا أن التجار ضربوا بتعليمه المصالح الولائية عرض الحائط ورفضوا الخضوع لتعليماتها.
يعتبر بمثابة قاعدة لوجستية لفك الخناق عن ميناء الجزائر
الميناء الجاف بالرويبة سيسمح بتطوير التصدير والاستيراد والتحكم في التكاليف
أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، خلال تدشينه للميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بالرويبة أنهذه القاعدة اللوجستية الجديدة من شأنها فك الخناق عن ميناء الجزائر العاصمة وتعزيز عمليات التجارة الخارجية.
خلال لقاء صحفي نشطه على هامش زيارته للمنشأة، صرح الوزير بأن هذا الميناءالجاف سيسمح بتطوير عمليات التصدير والاستيراد مع التحكم في التكاليف.
وأوضح أن هذا الهيكل القاعدي الذي جاء نتيجة شراكة بين مجمع كنان-ماد والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية سيمسح بالتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير وبالتالي تخفيض تكاليف السلع مشيرا الى ان تكاليف النقل تمثل حاليا 35 بالمئة من قيمة المنتج وأن الواردات الأقل تكلفة تعتمد على لوجستيكيتماشى والمعايير الدولية.
وأكد أن هذه المنشأة التي تمتد على مساحة 51.000 م2 والتي بإمكانهااستيعاب 35.000 حاوية تستجيب للمعايير الدولية في مجال تخزين منتجاتالاستيراد والتصدير.
يتواجد الميناء الجاف الجديد وسط المنطقة الصناعية بالرويبة على مستوىمحطة السلع التي يمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من الطريقالدائري الثاني للعاصمة، كما يوجد خط مباشر للسكة الحديدية يربط الميناءبالعاصمة.
تحتوي هذه القاعدة اللوجستية على جهاز سكانير في حالة الاستغلال وعلىرافعتين للتفريغ بسعة 3 طن إضافة إلى موازيني -حسب الشروحات التي قدمهامسؤولوها-الذين أوضحوا أن المنشأة متصلة بالمركز الوطني للإعلام الالي والإحصائيات (كنيس) التابع للجمارك.
من جهته، أكد المدير العام للميناء الجاف بالرويبة، سعودي أحسن، أن بعضعمليات التصدير تمت انطلاقا من هذا الميناء مشيرا أن مؤسسته مستعدة لمرافقةالمتعاملين الناشطين على مستوى هذه المنطقة من أجل شحن بضائعهم.
ودعا في ذات السياق المتعاملين الاقتصاديين للمجيء والتعامل في الميناءبالمقابل ستضمن لهم المؤسسة أسعارا معقولة، وحسب ذات المتحدث فإن انجاز هذه البنية التحتية كلف نحو 1.5 مليار دينار.
لطفي العقون