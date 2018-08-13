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لم يلتزموا بعدم بيع الماشية والأعلاف خارج الأماكن المحددة

تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط

  13 أوت 2018 - 17:35   قرئ 44 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط

رغم إلحاح السلطات المحلية القاضية بتحديد نقاط بيع المواشي - وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والمصالح البيطرية من أجل احترام أماكن بيع أضحية العيد - إلا أن التجار ضربوا بتعليمه المصالح الولائية عرض الحائط ورفضوا الخضوع لتعليماتها.

رغم إلحاح السلطات المحلية القاضية بتحديد نقاط بيع المواشي - وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والمصالح البيطرية من أجل احترام أماكن بيع أضحية العيد - إلا أن التجار ضربوا بتعليمه المصالح الولائية عرض الحائط ورفضوا الخضوع لتعليماتها.

يعتبر بمثابة قاعدة لوجستية لفك الخناق عن ميناء الجزائر

الميناء الجاف بالرويبة سيسمح بتطوير التصدير والاستيراد والتحكم في التكاليف

أكد وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، خلال تدشينه للميناء الجاف بالمنطقة الصناعية بالرويبة أنهذه القاعدة اللوجستية الجديدة من شأنها فك الخناق عن ميناء الجزائر العاصمة وتعزيز عمليات التجارة الخارجية.

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خلال لقاء صحفي نشطه على هامش زيارته للمنشأة، صرح الوزير بأن هذا الميناءالجاف  سيسمح بتطوير عمليات التصدير والاستيراد مع التحكم في التكاليف.

وأوضح أن هذا الهيكل القاعدي الذي جاء نتيجة شراكة بين مجمع  كنان-ماد والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  سيمسح بالتحكم في عمليات الاستيراد والتصدير وبالتالي تخفيض تكاليف السلع مشيرا الى ان تكاليف النقل تمثل حاليا 35 بالمئة من قيمة المنتج وأن الواردات الأقل تكلفة تعتمد على لوجستيكيتماشى والمعايير الدولية.

وأكد أن هذه المنشأة التي تمتد على مساحة 51.000 م2 والتي بإمكانهااستيعاب 35.000 حاوية تستجيب للمعايير الدولية في مجال تخزين منتجاتالاستيراد والتصدير.

يتواجد الميناء الجاف الجديد وسط المنطقة الصناعية بالرويبة على مستوىمحطة السلع التي يمكن الوصول إليها عبر الطريق الوطني رقم 5 بالقرب من الطريقالدائري الثاني للعاصمة، كما يوجد خط مباشر للسكة الحديدية يربط الميناءبالعاصمة.

تحتوي هذه القاعدة اللوجستية على جهاز  سكانير في حالة الاستغلال وعلىرافعتين للتفريغ بسعة 3 طن إضافة إلى موازيني -حسب الشروحات التي قدمهامسؤولوها-الذين أوضحوا أن المنشأة متصلة بالمركز الوطني للإعلام الالي والإحصائيات (كنيس) التابع للجمارك.

من جهته، أكد المدير العام للميناء الجاف بالرويبة، سعودي أحسن، أن بعضعمليات التصدير تمت انطلاقا من هذا الميناء مشيرا أن مؤسسته مستعدة لمرافقةالمتعاملين الناشطين على مستوى هذه المنطقة من أجل شحن بضائعهم.

ودعا في ذات السياق المتعاملين الاقتصاديين للمجيء والتعامل في الميناءبالمقابل ستضمن لهم المؤسسة أسعارا  معقولة، وحسب ذات المتحدث فإن انجاز هذه البنية التحتية كلف نحو 1.5 مليار دينار.

لطفي العقون

 

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