من خلال تبني استراتيجية جديدة

سوناطراك تتجند لمنع هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج

أعلن مجمع سوناطراك عن تبني استراتيجية جديدة تمنع من خلالها هجرة كفاءاتها إلى الخارج بعد اكتسابهم الخبرة اللازمة بالمجمع، لاسيما بعد ارتفاع عدد إطارات الشركة المغادرة نحو شركات نفطية أجنبية.

نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر في مجمع سوناطراك أن رئيس المؤسسة الوطنية للمحروقات قد جمع فريقا جديدا من القيادات بهدف منع هجرة الكفاءات من الشركة الوطنية التي تلعب دورا رئيسا في الوفاء بالتزاماتها.

وأوضح المصدر أن الوظائف في سوناطراك وفيرة ومرغوبة إلا أن المرتبات منخفضة إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية، كما أنها تتوقف على مدة الخدمة.

وتعد سوناطراك مصدرا مهما من مصادر الطاقة للدول الأوروبية التي تحاول تقليل اعتمادها على روسيا، كما تمول جانبا رئيسا من الميزانية في الجزائر.

وقال ولد قدور في تصريح سابق بمقر الشركة بالجزائر العاصمة: فقدنا الآلاف من أصحاب الخبرات والمهارات لعدة أسباب، على رأسها أننا لا نستطيع منحهم مرتبا يحصلون عليه الآن في الخليج ودول أخرى.

وقال المصدر بالشركة الذي طلب عدم نشر اسمه إن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك قد جلب معه فريقه الخاص لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى، واختار ثمانية نواب للرئيس من داخل الشركة، لأن التعيينات لم تعلن على الملأ بعد.

وأضاف المصدر أن من بين القيادات الجديدة مديرون من ذوي الخبرة، مثل صلاح مكموش للتنقيب وعربي باي سليمان للنقل عبر الأنابيب، إضافة إلى اثنين وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة، هما فريد غزالي للاستراتيجية وأحمد مازيغي للشؤون التجارية، قائلا: من الضروري المصادقة على التعيينات بمرسوم رئاسي إلا أن كبار المديرين بدأوا بالفعل.

ويهدف ولد قدور لجعل الشركة واحدة من أكبر خمس شركات نفط حكومية على مستوى العالم بحلول عام 2030، بعدما احتلت الجزائر في 2017 المركز الثامن عشرة في قائمة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من حيث حجم الإنتاج.

من جانب آخر، أطلقت الشركة مسابقة توظيف تخص 446 منصب شغل في كل من أرزيو وبطيوة في وهران، في إطار إستراتيجية المجموعة للتنمية 2030. وحسببيان لخدمات التوظيف في مدينة أرزيو، فإن المجموعة تطلق عملية توظيف لـ 446 وظيفة جديدة ضمن هياكلها في أرزيو والأجهزة.

وأضاف البيان أن التوظيف يتعلق بالمهندسين وحاملي درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية 29 وظيفة، الإلكترونيات 15 وظيفة،

والميكانيك 41 وظيفة، المعادن 15 وظيفة، الكيمياء 28 وظيفة والاقتصاد 17 وظيفة، كما تم حجز 40 محطة عمل لفنيي الكمبيوتر، و70 لمهندسي السلامة الصناعية، و151 لفنيي الإلكترونيات، و11 لفنيي الإلكترونيات، و141 محطة عمل في التنظيف، بالإضافة إلى مواقع أخرى في مجال الاتصالات والميكانيكا.