بارتفاع فاق مليوني قنطار مقارنة بالموسم الماضي

ولاية ميلة تجني 3.1 مليون قنطار من الحبوب

أكد مدير المصالح الفلاحية بولاية ميلة مسعود بن دريدي أن انتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2017 - 2018،يستحق صفة المحصول القياسي، بعد أن بلغت محاصيل الحبوب بمختلف أنواعها رقم 3 مليون و163 ألف قنطار.

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أوضح مدير المصالح الفلاحية، أن ولاية ميلة تحقق لأول مرة هذه الكمية المعتبرة خلال حملة الحصاد والدرس، مفيدا أن هذا المحصول كان نتاج استغلال مساحة إجمالية قدرت بـ 109062 هكتار بمردود بلغ 29 قنطارا في الهكتار الواحد، مبرزا بأن الموسم الماضي ورغم أن المساحة المحصودة، كانت أكبر ووصلت إلى 111 ألف هكتار، إلا أن الإنتاج المحقق حينها قدر فقط بمليون و300 ألف قنطار. وأرجع المسؤول الأول على قطاع الفلاحة بولاية ميلة، سبب تحسن الإنتاج هذا الموسم، إلى دعم الدولة المقدم للفلاحين، ما ساهم في الإقبال أكثر على الأنشطة الفلاحية واستعمال المكننة، بالإضافة إلى العمل بتعليمات السلطات المحلية والمركزية فيما يخص تقليص الأراضي البور، ناهيك عن الأيام التحسيسية الموجهة للفلاحين لتحسين الإنتاج وتنويعه.

وبخصوص عملية تجميع المنتوج، ذكر المصدر بأنه تم إلى حد الآن تجميع مليون و775 ألف قنطار على مستوى مخازن الحبوب التابعة للتعاونية المحلية للحبوب والبقول الجافة، والعملية لازالت متواصلة، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي الماضي تم تجميع 842 ألف قنطار. من جهة أخرى، أفاد المدير نفسه بأن إنتاج البقول الجافة بولاية ميلة خلال الموسم الجاري بلغ 73524 قنطار منها 37390 قنطار عدس تم جنيها على مساحة 3058 هكتار من أصل مساحة كلية مزروعة من مختلف أنواع البقول الجافة قدرت بـ 5476 هكتار، مشيرا إلى أن الكمية المنتجة من البقول الجافة بالولاية هذا الموسم، تعد قياسية أيضا مقارنة بإنتاج العام الماضي الذي وصل إلى 40000 قنطار على مساحة قدرت بـ 3500 هكتار.