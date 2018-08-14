تسجيل أزيد من 1700 مخالفة تجارية بالعاصمة خلال جويلية

شريط الاخبار
الجزائريون يديرون ظهورهم للظلاميين تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل ولاية ميلة تجني 3.1 مليون قنطار من الحبوب تعديلات عميقة ستمسّ قانون الجمعيات تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط سوناطراك تتجند لمنع هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج الجزائر دولة مؤسسات والمسيرات ممنوعة دون ترخيص وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي 9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول أسعار برنت دون 72 دولارا للبرميل رونو تروكس الجزائر تعلن عن مضاعفة ساعات العمل بوزيد شافعي يطمئن الطلبة بخصوص الإقامة والنقل إطلاق حملة التبرعات لفائدة سكان الجنوب.. المناطق الحدودية والهضاب التعرف على هوية إرهابيين عثر على جثتيهما في سكيكدة عيسى في السعودية اليوم لمتابعة سير موسم الحج توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو لقاء جزائر - فرنسي مرتقب ومصنعببيجو ضمن المحادثات 70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب مصالح الأمن تمنع منتمين لمجموعة المواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية توزيع 147 خيمة على المتضررين من الأمطار بعين قزام أمطار شهر أوت... مصدر آخر للخوف! المخزن المغربي يواصل تحامله على الجزائر برلمانيون وأميار يقضون عطلهم الصيفية في إسبانيا الـبسي أر بي في مفترق الطرق بسبب سوء التسيير الكباش تنافس السيارات في موقع واد كنيس أبواق التطرّف تزرع الرّعب مجدّدا ! الاستثمار الأجنبي في الجزائر ضعيف رغم التحفيزات تكفاريناس يتصالح مع جمهوره بعد سنوات من الغياب مسابقة الالتحاق بمعهد السمعي البصري سبتمبر المقبل إنطلاق مرحلة معالجة الرسوب في الاختبارات والمقابلات غدا لا يكتب لأي إجماع النجاح دون موافقة شعبية طاهر ميسوم يعلن الترشح للرئاسيات فتنة بين الداخلية و التربية بسبب تداخل الصلاحيات في تسيير المدارس الاتفاق الأوروبي-الأمريكي يهدد الصادرات الجزائرية من الغاز سفير المملكة البريطانية يعقد لقاء مع الشركات الجزائرية الناشئة اتحاد الفلاحيين يطالب بتحرير سوق الماشية من السماسرة لاستقرار الأسعار
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. تسجيل أزيد من 1700 مخالفة تجارية بالعاصمة خلال جويلية

تسجيل أزيد من 1700 مخالفة تجارية بالعاصمة خلال جويلية

  14 أوت 2018 - 15:50   قرئ 18 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
تسجيل أزيد من 1700 مخالفة تجارية بالعاصمة خلال جويلية

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر يوليو المنصرم أزيد من 1700 مخالفة تجارية عبر مختلف الاسواق والفضاءات التجارية بالعاصمة، فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال نفس الفترة أزيد من 433 مليون دج، حسب ما علم اليوم الاربعاء عن مصدر من المديرية.

ووفقا لنفس المصدر فقد شملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجـارة لولاية الجزائر خلال شهر يوليو المنصرم 13.068 تدخل، تم على إثره ضبط 1747 مخالفة تجارية، فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات والأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة 433 مليون دج، وتم خلال نفس الفترة حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية بلغت قيمتها 25715 دج فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 2 مليون دج.

وحسب ذات الحصيلة فقد بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية بإقليم الولاية الشهر المنصرم 124 اقتراحا، 94 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية، ممارسة تجارية غير شرعية، والبقية في إطار قمع الغش، وتخص مخالفات الخطر الغذائي وامن المنتوجات.

أما عدد المحاضر التي تم رفعها فقد بلغت 1708 محضر 573منها كانت لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن والمستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع فيما جاء 673 محضر لعرض التجار سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة بـ 409 محضر لممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية، كما تم ضبط 19 محضر بسبب تجاوزات تخص عدم احترام الاسعار والتعريفات المقننة.

 

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات