تسجيل أزيد من 1700 مخالفة تجارية بالعاصمة خلال جويلية

سجلت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر خلال شهر يوليو المنصرم أزيد من 1700 مخالفة تجارية عبر مختلف الاسواق والفضاءات التجارية بالعاصمة، فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع خلال نفس الفترة أزيد من 433 مليون دج، حسب ما علم اليوم الاربعاء عن مصدر من المديرية.

ووفقا لنفس المصدر فقد شملت الحصيلة الإجمالية لنشاطات فرق المراقبة التابعة لمصالح مديرية التجـارة لولاية الجزائر خلال شهر يوليو المنصرم 13.068 تدخل، تم على إثره ضبط 1747 مخالفة تجارية، فيما فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الفضاءات والأسواق والمحلات التجارية بالعاصمة 433 مليون دج، وتم خلال نفس الفترة حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية تسجيل مخالفات تتعلق بممارسة أسعار غير شرعية بلغت قيمتها 25715 دج فيما فاقت قيمة السلع المحجوزة 2 مليون دج.

وحسب ذات الحصيلة فقد بلغ عدد اقتراحات الغلق للمحلات التجارية بإقليم الولاية الشهر المنصرم 124 اقتراحا، 94 منها لأسباب تخص الممارسات التجارية، ممارسة تجارية غير شرعية، والبقية في إطار قمع الغش، وتخص مخالفات الخطر الغذائي وامن المنتوجات.

أما عدد المحاضر التي تم رفعها فقد بلغت 1708 محضر 573منها كانت لعدم التزام التجار بإعلام الزبائن والمستهلكين بأسعار السلع المعروضة للبيع فيما جاء 673 محضر لعرض التجار سلعا تشكل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة بـ 409 محضر لممارسة النشاط التجاري بطريقة غير شرعية، كما تم ضبط 19 محضر بسبب تجاوزات تخص عدم احترام الاسعار والتعريفات المقننة.