الموّالون يبررون ارتفاع أسعار الأضاحي:

قنطار العلف بـ3000 دينار وتربية الكباش ليست نشاطا هيّنا

فدرالية الموالين: لقاء مع الحكومة بعد العيد لتنظيم شعبة الأعلاف

تشهد معظم أسواق المواشي ارتفاعا كبيرا في أسعار الأضاحي على نحو غير مسبوق، حيث لم تعد في متناول أغلب المواطنين على عكس السنوات الماضية، حيث صارت الأسعار تتراوح بين 4 ملايين و7 ملايين ونصف سنتيم على مستوى أسواق العاصمة، وأرجع الموالون هذا الارتفاع إلى 4 أسباب ساهمت بشكل كبير في ارتفاعها على غرار الأعلاف، لذلك ستجتمع الحكومة بعد العيد بالفدرالية الوطنية لمربي المواشي من أجل رسم خارطة لتنظيم شعبة الأعلاف.

يرى أحد الموالين العارفين بخبايا السوق أن الأسعار ارتفعت بشكل كبير هذه السنة، قائلا: استطعنا جمع معلومات عن أسعار الأضاحي من مختلف الأحجام والأنواع، بداية بالكبش الأقرن الذي يتراوح سعره بين 50 ألف دينار و70 ألف دينار، بزيادة تفوق 10 آلاف دينار عن العام الماضي، حسب الأخبار المتداولة من طرف الموالين،أما الخروف فحدد سعره بقرابة أربعة ملايين سنتيم، بينما تبقى النعجة التي يطلق عليها الموالون الكسابة في متناول المحظوظين والمربين معا.

أما بالنسبة للمربين الحقيقيين فقد أنهكتهم الأسعار الملتهبة لمختلف أنواع العلف، وأرجع المتحدث سبب ارتفاع أسعار الأضاحي إلى غلاء سعر العلف الذي يتجاوز القنطار منه 3000 دينار، بينما تحول الشعير برأي المعنيين إلى عملة نادرة وسعر قنطاره تعدى -حسب المربين- الخطوط الحمراء بسب التكاليف المترتبة عن غلاء الأعلاف، وتساءل المتحدث: كيف للمربي الذي ينفق على الخروف في 12 شهرا أموالا كبيرة أن يبيعه بثمن بخص، بالإضافة إلى التكاليف الباهضة لنقل الماشية من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى الأحوال الجوية التي تعرقل حركة التنقل والتي تساهم -حسبه- في ارتفاع الأسعار.

في السياق، انتقد أحد الموالين الأطراف التي تتهمهم بالتسبب في ارتفاع أسعار الأضاحي، قائلا: لماذا المبالغة؟ لماذا تتهموننا نحن بإلهاب الأسعار، نحن الحلقة الأضعف في شعبة تربية المواشي، مشيرا إلى معاناتهم في تحضير أضاحي العيد، لأنها تحتاج إلى سنة كاملة من الجهد الكبير والإنفاق على الأعلاف الغالية التي باتت أسعارها تفوق 3000 دينار للقنطار، إلى جانب نقص اليد العاملة.

من جهته، أكد الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي بوزيد سالمي، في تصريح لـ المحور اليومي، ترسيم لقاء مباشر مع الحكومة بعد العيد، من أجل رسم خارطة لتنظيم شعبة الأعلاف التي شهدت فوضى عارمة يستغلها السماسرة والمحتكرون، وأكد المتحدث أن 75 بالمائة من احتياجات الموالين تذهب إلى الأسواق الموازية بطرق ملتوية، خاصة ما يتعلق بالأعلاف.