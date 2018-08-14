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تم تحويله إلى طفراوي رغم تأكيد مسؤوليه الشروع في إنجازه!

عمي لزهاري يفرض أحقيته ويجبر الحكومة على تغيير أرضية مصنع بيجو

  14 أوت 2018 - 20:31   قرئ 54 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
عمي لزهاري يفرض أحقيته ويجبر الحكومة على تغيير أرضية مصنع بيجو

فصلت الحكومة في قضية إنشاء مصنع  بيجو في منطقة الحمول التي شهدت رفضا من طرف صاحب الأرض بعدما نشر مقطع فيديو صنع الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ألغت قرار منح هذه الأرض للطرف الفرنسي ونقل المشروع إلى بلدية طفراوي التابعة لدائرة وادي تليلات قرب المدرسة العليا للطيران، وهو ما يطرح تساؤلات حول اختيار هذه المنطقة بالضبط.

 

انتصر  عمي لزهاري صاحب فيديو رفض تحويل أرضه الزراعية إلى منطقة صناعية لإنشاء مصنع  بيجو بمنطقة الحامول بوهران، رغم محاولات وزارة الصناعة جعل أرضه موقعا للشروع في تركيب سيارات  بيجو بالجزائر، وقال موقع  كل شيء عن الجزائر أن وزارة الصناعة والمناجم قد أبلغت الشركة الفرنسية وشركاءها الجزائريين بقرار الحكومة نقل المشروع من منطقة  الحمول إلى  طفراوي جنوب ولاية وهران، على قطعة أرض تمتد على مساحة 160 هكتار، مضيفا أنه تم قبول القرار من قبل شركة بيجو وشركائها، بينما كان من المقرر أن يتم إنشاء المصنع الجزائري التابع للشركة الفرنسية في منطقة  الحامول ببلدية الكرمة جنوب وهران، ليتم نقل المشروع إلى قطعة أرض جديدة تقع على بعد 10 كيلومترات جنوب مدينة الحامول. ويأتي قرار نقل مصنع تركيب السيارات بيجو نتيجة الجدل الذي أحدثه رفض أحد الفلاحين في منطقة الحامول التنازل عن أرضه شهر أفريل الماضي، محدثا ضجة إعلامية كبيرة بعدما نشر مقطع فيديو يتهم فيه السلطات المحلية بتحويل لأراضي الزراعية لصالح مشروع مصنع لتجميع السيارات، وهو الفيديو الذي أثار جدلا كبيرا، وأجبر السلطات على إلغاء قرار منح هذه الأرض للطرف الفرنسي. وتبعت ذلك ردود أفعال كثيرة، بما في ذلك تصريح الوزير الأول أحمد أويحي الذي اعترف بأن  الفلاح قد نجح في فرض موقفه، مؤكدا أن الأرض المعنية  ليست خصبة للغاية، في حين أعلن وزير العدل الطيب اللوح فتح تحقيق في القضية، ووصف التعدي على الأراضي الزراعية  بالجريمة الخطيرة، كما أصدر وزير الداخلية نور الدين البدوي تعليماته بعدم التخلي عن  الأرض الزراعية لصالح مشاريع البناء العامة.

ويأتي هذا الإجراء بعد ساعات عن إعلان رئيس غرفة التجارة الجزائرية الفرنسية في باريس قاسي آيت يعلي عن لقاء مرتقب بين رجال أعمال جزائريين ونظرائهم الفرنسيين شهر أكتوبر المقبل بفرنسا لتقييم ملفات الشراكة، مؤكدا أن المباحثات سترتكز بين الجانبين حول مصنع علامة السيارات الفرنسية  بيجو الذي سيفتح أبوابه نهاية السنة الجارية. وقال آيت يعلي في تصريح إعلامي إن معظم ملفات الشراكة التي كانت عالقة بين الجزائر وفرنسا عرفت طريقها إلى النور، آخرها مشروع مصنع  بيجو الذي سيفتح أبوابه للإنتاج نهاية السنة الجارية بطاقة إنتاجية تصل إلى 100 ألف سيارة سنويا.

أسامة سبع

 

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