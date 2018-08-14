شريط الاخبار
جرائم الشواطئ تحصد أرواحا بريئة...قَتل قابيل هابيل 200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة قنطار العلف بـ3000 دينار وتربية الكباش ليست نشاطا هيّنا عمي لزهاري يفرض أحقيته ويجبر الحكومة على تغيير أرضية مصنع بيجو إقبال كبير للسياح على المعالم التاريخية بتلمسان 51 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى إقصاء المستفيدين من تأشيرات المجاملة العام الماضي من الحج هذا الموسم إيطاليا توقف 25 حراقا جزائريا وتنقلهم إلى مركز المنستير استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو مجلس الأمن يحذر من تحوّل داعش لشبكة سرية بعودة مقاتليه لبلدانهم الإعلان عن النتائج النهائية للتوجيهات الجامعية غدا برميل صحارى بلند الجزائري بيع بـ71.45 دولارا برنامج خاص لضمان السير الحسن للقطارات يومي العيد قطاع التكوين يستحدث 7 تخصصات جديدة يوم تحسيسي حول الحمى القلاعية بولاية عين تموشنت بوحجة يخرق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الجزائريون يديرون ظهورهم للظلاميين تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل ولاية ميلة تجني 3.1 مليون قنطار من الحبوب تعديلات عميقة ستمسّ قانون الجمعيات تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط سوناطراك تتجند لمنع هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج الجزائر دولة مؤسسات والمسيرات ممنوعة دون ترخيص وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي 9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول أسعار برنت دون 72 دولارا للبرميل رونو تروكس الجزائر تعلن عن مضاعفة ساعات العمل بوزيد شافعي يطمئن الطلبة بخصوص الإقامة والنقل إطلاق حملة التبرعات لفائدة سكان الجنوب.. المناطق الحدودية والهضاب التعرف على هوية إرهابيين عثر على جثتيهما في سكيكدة عيسى في السعودية اليوم لمتابعة سير موسم الحج توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو لقاء جزائر - فرنسي مرتقب ومصنعببيجو ضمن المحادثات 70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب مصالح الأمن تمنع منتمين لمجموعة المواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية توزيع 147 خيمة على المتضررين من الأمطار بعين قزام
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. 200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة

لكسر ارتفاع أسعارها

200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة

  14 أوت 2018 - 20:38   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة

في الوقت الذي تشهد أسعار أضاحي العيد ارتفاعا فاحشا إذ وصل ثمن  الكبش إلى 70 ألف دينار متجاوزا بذلك كافة الخطوط الحمراء في أغلب ولايات الوطن، تم إدخال 200 ألف رأس ماشية العاصمة في ظرف 48 ساعة من أجل كسر الأسعار التي سجلت زيادة بـ 10 آلاف دينار مقارنة بالسنة الماضية.

 

كشف الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي بوزيد سالمي، في تصريح لـ  المحور اليومي، عن دخول 200 ألف رأس ماشية للعاصمة في ظرف يومين، بعد الرحلة التي قامت بها مصالح الفدرالية في مختلف ولايات الوطن، على غرار الجلفة، وادي سوف وتبسة، من أجل إقناع مواليها بإدخال ماشيتهمإلى العاصمة من أجل كسر الارتفاع الفاحش للأسعار.

وطالبت الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي الحكومة بإنشاء لجنة وطنيةمتكونة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية واتحاد الفلاحين بالإضافة إلى المربين، من أجل متابعة ومرافقة الموالين خلال عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودة، بالإضافة إلى تأطيرهم، من أجل حماية السوق من الاحتكار والسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار ويعمدون إلى رفعها.

وبخصوص الأسعار خلال عيد الأضحى، أكد يزيد سالمي وجود عدة عوامل تتحكم في الأسعار، فالزيادة على الطلب تساهم بشكل كبير على الأسعار، خاصة مع تزامن موسم الأعراس مع عيد الأضحى، بالإضافة إلى عدم دخول الموالين الحقيقيين إلى المدن الكبرى على غرار العاصمة وعنابة، قسنطينة وهران، ودخول التجار بدلا عنهم، الأمر الذي يساهم بدرجة أولى وكبيرة في ارتفاع الأسعار، قائلا  إن ارتفاع الأسعار في العاصمة ينعكس بالسلب على المناطق الأخرى عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، طمأن المتحدث المواطنين بفتح كل المرافق والهياكل المخصصة للذبح يوم عيد الأضحى، بحضور فرق متنقلة لمراقبة هيكل الأضحية، وأشار سالمي إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية في إطار مواجهة الحمى القلاعية، وذكّر بذبح كل الأبقار المصابة بأمراض وتكفل الولاة بتنظيم حركة الأبقار وغلق الأسواق حسب وضع كل ولاية.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة بمناسبة العيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمراسيم ولائية، مع وضع كل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية وتنظيم تنقل القطعان انطلاقا من الولايات التي توفر الغنم، بوضع شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة إلى وسيلة النقل.

وسيلة قرباج

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات