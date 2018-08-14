لكسر ارتفاع أسعارها

200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة

في الوقت الذي تشهد أسعار أضاحي العيد ارتفاعا فاحشا إذ وصل ثمن الكبش إلى 70 ألف دينار متجاوزا بذلك كافة الخطوط الحمراء في أغلب ولايات الوطن، تم إدخال 200 ألف رأس ماشية العاصمة في ظرف 48 ساعة من أجل كسر الأسعار التي سجلت زيادة بـ 10 آلاف دينار مقارنة بالسنة الماضية.

كشف الناطق الرسمي باسم الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي بوزيد سالمي، في تصريح لـ المحور اليومي، عن دخول 200 ألف رأس ماشية للعاصمة في ظرف يومين، بعد الرحلة التي قامت بها مصالح الفدرالية في مختلف ولايات الوطن، على غرار الجلفة، وادي سوف وتبسة، من أجل إقناع مواليها بإدخال ماشيتهمإلى العاصمة من أجل كسر الارتفاع الفاحش للأسعار.

وطالبت الفدرالية الوطنية للموالين ومربي المواشي الحكومة بإنشاء لجنة وطنيةمتكونة من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ووزارتي التجارة والداخلية والجماعات المحلية واتحاد الفلاحين بالإضافة إلى المربين، من أجل متابعة ومرافقة الموالين خلال عيد الأضحى الذي لا تفصلنا عنه إلا أيام معدودة، بالإضافة إلى تأطيرهم، من أجل حماية السوق من الاحتكار والسماسرة الذين يتلاعبون بالأسعار ويعمدون إلى رفعها.

وبخصوص الأسعار خلال عيد الأضحى، أكد يزيد سالمي وجود عدة عوامل تتحكم في الأسعار، فالزيادة على الطلب تساهم بشكل كبير على الأسعار، خاصة مع تزامن موسم الأعراس مع عيد الأضحى، بالإضافة إلى عدم دخول الموالين الحقيقيين إلى المدن الكبرى على غرار العاصمة وعنابة، قسنطينة وهران، ودخول التجار بدلا عنهم، الأمر الذي يساهم بدرجة أولى وكبيرة في ارتفاع الأسعار، قائلا إن ارتفاع الأسعار في العاصمة ينعكس بالسلب على المناطق الأخرى عبر التراب الوطني.

من جهة أخرى، طمأن المتحدث المواطنين بفتح كل المرافق والهياكل المخصصة للذبح يوم عيد الأضحى، بحضور فرق متنقلة لمراقبة هيكل الأضحية، وأشار سالمي إلى التدابير التي اتخذتها الوزارة الوصية في إطار مواجهة الحمى القلاعية، وذكّر بذبح كل الأبقار المصابة بأمراض وتكفل الولاة بتنظيم حركة الأبقار وغلق الأسواق حسب وضع كل ولاية.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة بمناسبة العيد الأضحى، ذكرت الوزارة تحديد نقاط البيع بمراسيم ولائية، مع وضع كل الإجراءات المتعلقة بالمراقبة البيطرية وتنظيم تنقل القطعان انطلاقا من الولايات التي توفر الغنم، بوضع شهادة الصحة الجيدة مع الإشارة إلى وسيلة النقل.