شريط الاخبار
جرائم الشواطئ تحصد أرواحا بريئة...قَتل قابيل هابيل 200 ألف رأس ماشية دخلت العاصمة في ظرف 48 ساعة قنطار العلف بـ3000 دينار وتربية الكباش ليست نشاطا هيّنا عمي لزهاري يفرض أحقيته ويجبر الحكومة على تغيير أرضية مصنع بيجو إقبال كبير للسياح على المعالم التاريخية بتلمسان 51 ألف تاجر لضمان المداومة يومي عيد الأضحى إقصاء المستفيدين من تأشيرات المجاملة العام الماضي من الحج هذا الموسم إيطاليا توقف 25 حراقا جزائريا وتنقلهم إلى مركز المنستير استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو مجلس الأمن يحذر من تحوّل داعش لشبكة سرية بعودة مقاتليه لبلدانهم الإعلان عن النتائج النهائية للتوجيهات الجامعية غدا برميل صحارى بلند الجزائري بيع بـ71.45 دولارا برنامج خاص لضمان السير الحسن للقطارات يومي العيد قطاع التكوين يستحدث 7 تخصصات جديدة يوم تحسيسي حول الحمى القلاعية بولاية عين تموشنت بوحجة يخرق قانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية الجزائريون يديرون ظهورهم للظلاميين تجميد إنجاز قرابة 25400 وحدة سكنية من بينها 8300 بصيغة عدل ولاية ميلة تجني 3.1 مليون قنطار من الحبوب تعديلات عميقة ستمسّ قانون الجمعيات تجار المواشي يضربون بتعليمة السلطات المحلية عرض الحائط سوناطراك تتجند لمنع هجرة الكفاءات الوطنية نحو الخارج الجزائر دولة مؤسسات والمسيرات ممنوعة دون ترخيص وزارة الصحة تحذّر من مخاطر التعرض للإصابة بالكيس المائي 9 جزائريين فقط مبحوث عنهم من طرف أنتربول أسعار برنت دون 72 دولارا للبرميل رونو تروكس الجزائر تعلن عن مضاعفة ساعات العمل بوزيد شافعي يطمئن الطلبة بخصوص الإقامة والنقل إطلاق حملة التبرعات لفائدة سكان الجنوب.. المناطق الحدودية والهضاب التعرف على هوية إرهابيين عثر على جثتيهما في سكيكدة عيسى في السعودية اليوم لمتابعة سير موسم الحج توقعات بانخفاض محصول القمح في منطقة الأورو لقاء جزائر - فرنسي مرتقب ومصنعببيجو ضمن المحادثات 70 بالمائة من الفلاحين بتيزي وزو لم يؤمّنوا على ممتلكاتهم زعلان يدعو إلى الاستثمار في الصيانة والتكوين السلطات التشادية توقف المحتال على حجاج جزائريين المجلس الإسلامي الأعلى يدخل على خطّ الحكومة لجلب الاستثمار نزيف حاد وسط الجماعات الإرهابية في الجنوب مصالح الأمن تمنع منتمين لمجموعة المواطنة من تنظيم وقفة احتجاجية توزيع 147 خيمة على المتضررين من الأمطار بعين قزام
  1. الرئيسية
  2. الاقتصاد
  3. استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو

الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية

استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو

  14 أوت 2018 - 20:40   قرئ 28 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو

استحدث الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية لولاية تيزي وزو تأمينا خاصا بفرع زراعة الزيتون في إطار تأمين ممتلكات الفلاحين من أشجار الزيتون من المخاطر الطبيعية كالحرائق والفيضانات، وهي العميلة التي شرع في تجسيدها على الميدان بداية الأسبوع الماضي، بتوقيع عقدين اثنين للتأمين لصالح فلاحي قرية تبورث ببلدية إيطافن، كمرحلة نموذجية في إطار تعميمها على باقي بلديات الولاية، لاسيما المصنفة منها ضمن أكثر المناطق تعرضا للحرائق الموسمية.

وأكد مدير الصندوق مجيد حمداد أمس، أن عملية التسويق لهذه الخدمة الجديدة يتكفل بها أعوان الصندوق الموزعون عبر فروعها المحيلة، سعيا منهم للإقناع عبر حملاتهم التحسيسية وما يضعونه تحت تصرف فلاحي الولاية من شروحات حول فوائد الخدمة وضرورة الانخراط فيها. من ناحية أخرى وفي إطار تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية هذه السنة، قام الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بتعويض ثلاثة فلاحين عن طريق منحهم صكوكا بمبالغ مالية تمثل تعويضا عن الخسائر التي تكبدوها في محاصيلهم الزراعية، ويتعلق الأمر بفلاحين اثنين ينحدران من بلدية ذراع الميزان بعدما تسببت النيران في إتلاف 7 هكتارات من محاصيلهم الزراعية، والثالث يقطن في بلدية تيرمثين والذي خسر نحو هكتار من الأراضي المزروعة. وتمت عملية التعويض في ظرف قصير بما يناسب تطلعات الفلاحين ويمثل تقيدا بسياسة الصندوق الراغبة في تشجيع الفلاحين على تبني ثقافة التأمين، حسب المتحدث.

أغيلاس. ب

 

تعليقات (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

الرجاء إدخال الرمز الذي يظهر في الصورة:

Captcha

المزيد من الاقتصاد

كاريكاتور

صورة اليوم

اليومي PDF

الأرشيفات

أعمدة المحور

Algeria Expo

الأرشيفات