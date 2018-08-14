الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية

استحداث خدمة جديدة لتأمين أشجار الزيتون بتيزي وزو

استحدث الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية لولاية تيزي وزو تأمينا خاصا بفرع زراعة الزيتون في إطار تأمين ممتلكات الفلاحين من أشجار الزيتون من المخاطر الطبيعية كالحرائق والفيضانات، وهي العميلة التي شرع في تجسيدها على الميدان بداية الأسبوع الماضي، بتوقيع عقدين اثنين للتأمين لصالح فلاحي قرية تبورث ببلدية إيطافن، كمرحلة نموذجية في إطار تعميمها على باقي بلديات الولاية، لاسيما المصنفة منها ضمن أكثر المناطق تعرضا للحرائق الموسمية.

وأكد مدير الصندوق مجيد حمداد أمس، أن عملية التسويق لهذه الخدمة الجديدة يتكفل بها أعوان الصندوق الموزعون عبر فروعها المحيلة، سعيا منهم للإقناع عبر حملاتهم التحسيسية وما يضعونه تحت تصرف فلاحي الولاية من شروحات حول فوائد الخدمة وضرورة الانخراط فيها. من ناحية أخرى وفي إطار تعويض الفلاحين المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية هذه السنة، قام الصندوق الجهوي للتعاضدية الفلاحية بتعويض ثلاثة فلاحين عن طريق منحهم صكوكا بمبالغ مالية تمثل تعويضا عن الخسائر التي تكبدوها في محاصيلهم الزراعية، ويتعلق الأمر بفلاحين اثنين ينحدران من بلدية ذراع الميزان بعدما تسببت النيران في إتلاف 7 هكتارات من محاصيلهم الزراعية، والثالث يقطن في بلدية تيرمثين والذي خسر نحو هكتار من الأراضي المزروعة. وتمت عملية التعويض في ظرف قصير بما يناسب تطلعات الفلاحين ويمثل تقيدا بسياسة الصندوق الراغبة في تشجيع الفلاحين على تبني ثقافة التأمين، حسب المتحدث.