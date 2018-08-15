لم يطلقوا أي نشاط صناعي أو شبه صناعي للتكيّف مع دفتر الشروط

30 وكيل سيارات يواجهون مصيرا مجهولا بانتهاء صلاحية اعتمادهم

يواجه العديد من وكلاء السيارات تهديدا بسحب اعتمادهم في الجزائر بسبب عدم إطلاقهم أي نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، بعدما انتهت اليوم مهلة 3 سنوات التي منحتها وزارة الصناعة، حيث لم تباشر العديد من العلامات حتى إجراءات إنشاء مصنع تركيب رغم التسهيلات التي منحتها الحكومة ومصادقة الوزير الأول أحمد أويحيى على قائمة تضم 40 متعاملا لتركيب مختلف المركبات من الدراجات النارية إلى آلات الأشغال العمومية، في انتظار تمريرهم عبر غربال المجلس الوطني للاستثمار.

يعيش 30 وكيل سيارات معتمدا مصيرا غامضا، بسبب عدم رد وزارة الصناعة على طلبات تمديد اعتماداتهم للخضوع إلى دفتر الشروط بعد عدم إطلاقهم أي نشاط صناعي أو شبه صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات، حيث تنتهي اليوم مهلة الـ3 سنوات التي منحتها لهم الحكومة للتكيف مع دفتر الشروط، في الوقت الذي تعمل الحكومة على تغطية الاحتياج الوطني، من خلال منح تراخيص لـ 40 متعاملا في مجال الصناعة الميكانيكية بعد مصادقة أويحيى على القائمة الجديدة للمتعاملين المرخص لهم إنشاء مصانع لتركيب السيارات في الجزائر، وتشمل القائمة المحدثة مصانع لتركيب الدراجات النارية والسيارات السياحية والشاحنات والآلات الموجهة للأشغال العمومية.

في سياق متصل، شهدت فاتورة استيراد أجزاء السيارات لمختلف وحدات التركيب ارتفاعا كبيرا، فاق نسبة 86 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية بكلفة 1.32 مليار دولار، وهو ما يعتبر مؤشرا على ارتفاع وتيرة الإنتاج في مصانع التجميع وزيادة المعروض من السيارات. وحسب إحصائيات الجمارك، فقد بلغت الكلفة الإجمالية لاستيراد القطع الموجهة لمصانع تركيب السيارات والشاحنات والحافلات 1.58 مليار دولار، أي بزيادة قاربت 60 بالمائة مقارنة بعام 2017، وارتفعت فاتورة استيراد قطع السيارات السياحية بنحو 612 مليون دولار، بعدما كانت في حدود 706.3 مليون دولار، مما يمثل زيادة بـ86.73 بالمائة. بالمقابل، أظهرت أرقام الجمارك تراجعا طفيفا لفاتورة استيراد الأجزاء الموجهة لتركيب الشاحنات والحافلات، حيث بلغت قيمتها 265.52 مليون دولار، في حين كانت خلال ذات الفترة من 2017 في حدود 267.5 مليون دولار أي بتراجع 0.73 بالمائة. وباحتساب الفاتورة الإجمالية للسيارات والشاحنات والحافلات فقد بلغت 1.58 مليار دولار، في حين كانت في نهاية جوان 2017 في مستوى 974 مليون دولار فقط.

وقدرت فاتورة استيراد أجزاء السيارات الموجهة لوحدات التركيب والتجميع خلال سنة 2017 بـ 1.62 مليار دولار، في حين بلغت قيمتها في نصف السنة الجارية 1.32 مليار دولار فقط.