فيما يغازل ولد قدور أردوغان لقبول مشروع الجزائر البتروكيميائي بتركيا

سوناطراك ستجتمع بشركات عمومية وخاصة للظفر باستثمارات منتجة

كشف الرئيس المدير العام عبد المومن ولد قدور، عن لقاء بين شركة سوناطراك والشركات العمومية والخاصة سبتمبر المقبل وتباحث جلب استثمارات أجنبية للسوق الوطنية وعمل شراكات ثنائية في مجال البتروكيمياء على غرار مشروع تحويل الغاز والفوسفات بعنابة، بما يضمن تطوير الإنتاج والمردودية للشركة وترقية خدماتها والتخلص من تبعية استيراد منتجات من النفط الخام الجزائري المُصدّر للخارج، بما يضمن إنتاجه محليا وتقليص عبء استنزاف العملة الصعبة لاستيراده.

أكد ولد قدور خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس على هامش الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية عنابة، أنّ هذا اللقاء سيكون بتاريخ التاسع من سبتمبر المقبل، مؤكدا بأنّه يعتبر لقاء جدّ مهم بين سوناطراك والشركات الأخرى.

وفي سياق غير متصل أشار المسؤول الأول على سوناطراك فيما يتعلق بجلب المتعاملين الأجانب في القطاع، أن الشركة تسير بخطى ثابتة نحو استقطاب مستثمري الطاقة والنفط الأجانب للسوق الوطنية بما يضمن تطبيق السياسة الجديدة لسوناطراك الرامية إلى الرفع من القدرات الإنتاجية وتحسين مكانة الجزائر بسوق الغاز والنفط الدولية.

وأوضح ذات المسؤول في هذا الإطار بقوله ممثلو البرلمان الأمريكي جاءوا وطلبوا منا زيارة أحد الآبار، مضيفا بأنه عند أخذهم إلى الصحراء قالوا لنا أنهم اليوم تأكدوا أن الجزائر بلد آمن، منوها إلى أن شركة إيكسون موبيل الأمريكية كانت لا تريد سماع اسم الجزائر منذ 5 سنوات تقريبا، بينما اليوم هي من تريد الشراكة.

ومن جهة أخرى، قال ولد قدور أنه سيتم العمل على مشروع كبير لتحويل الفوسفات ينطلق من تبسة إلى عنابة، مشيرا إلى أن مشروع تحويل الفوسفات والغاز سيعود بفائدة أكبر على الجزائر بدلا من بيعه خام وإعادة استيراده على شكل منتجات نفطية من زيوت وغيرها من الأسمدة الكيميائية والذي تستنزف أموالا مهمة من العملة الصعبة، مؤكدا أن سميدال تعد شركة إستراتيجية لأن منتجاتها للأسمدة تساعد في تطوير الفلاحة التي تعد مهمة لتطوير الاقتصاد الوطني.

وفي هذا الصدد أكد ولد قدور، أنّ تركيا لم تتردّد في قبول اقتراح الجزائر بإنشاء مشروع للبيتروكمياء في بلدهم، مؤكّدا بأنّ الرئيس التركي أردوغان يتابع شخصيا المشروع، في إشارة منه إلى أن المشروع سيتم الموافقة عليه لامحالة والعمل جار عليه في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية التركية الجزائرية في المجال.

وفيما يتعلق بالعامل البشري الذي تعتبره سوناطراك أولوية ضمن استراتيجيتها التطويرية لآفاق 2030، أنّ الشّركة ستختار 200 من خيرة شباب الشركة لتكوينهم حسب المعايير الدّولية، مؤكدا أنّ هذا الاختيار يأتي من أجل عملية التسيير، مضيفا أنّ هؤلاء الشباب هم من سيحملون مشعل الشّركة في المستقبل.