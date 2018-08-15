بهدف بسط مكانتها في السوق الدولية آفاق 2030

سوناطراك تسعى لمنع كفاءاتها الوطنية من الهجرة

يعمل مجمع سوناطراك على تثمين الموارد البشرية والحفاظ على الكفاءات الوطنية ومنعها من الهجرة للخارج، باعتبارها إحدى الأولويات المسطرة ضمن الاستراتيجية التطويرية التي تنتهجها الشركة للرفع من القدرات الإنتاجية وتحسين مستوى المؤسسة دوليا، وجعلها واحدة من أكبر خمس شركات نفط حكومية على مستوى العالم بحلول عام 2030 وبسط مكانتها في السوق الدولية.

كشف مصدر بمجمع سوناطراك لوكالة الأنباء الجزائرية، على أن رئيس مدير عام المؤسسة الوطنية للمحروقات قد جمع فريقا جديدا من القيادات بهدف منع هجرة الكفاءات من الشركة الوطنية التي تلعب دورا رئيسيا في الوفاء بالتزاماتها.

ويهدف ولد قدور لجعل الشركة واحدة من أكبر خمس شركات نفط حكومية على مستوى العالم بحلول العام 2030، وفي 2017 احتلت الجزائر المركز الثامن عشر في قائمة إدارة معلومات الطاقة الأمريكية من حيث حجم الإنتاج.

وتعد سوناطراك مصدرا مهما من مصادر الطاقة للدول الأوروبية التي تحاول تقليل اعتمادها على روسيا كما أنها تمول جانبا رئيسيا من الميزانية في الجزائر.

وأوضحت رويترز أن الوظائف في سوناطراك وفيرة ومرغوبة غير أن المرتبات منخفضة إذا ما قورنت بالمعدلات العالمية كما أنها تتوقف على مدة الخدمة.

وقال ولد قدور في تصريح سابق بمقر الشركة بالجزائر العاصمة فقدنا الآلاف من أصحاب الخبرات والمهارات لأسباب عدة على رأسها أننا لا نستطيع منحهم مرتبا يحصلون عليه الآن في الخليج ودول أخرى.

وقال المصدر بالشركة الذي طلب عدم نشر اسمه إن ولد قدور الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك جلب معه فريقه الخاص لمساعدته في كسب ثقة شركات النفط الكبرى مرة أخرى واختار ثمانية نواب للرئيس من داخل الشركة، وذلك لأن التعيينات لم تعلن على الملأ بعد.

وأضاف المصدر ذاته أن من بين القيادات الجديدة مديرين من ذوي الخبرة هما صلاح مكموش مسؤول على فرع التنقيب وعربي باي سليمان للنقل عبر الأنابيب، واثنين وصفهما بأنهما من النجوم الصاعدة هما فريد غزالي للاستراتيجية وأحمد مازيغي للشؤون التجارية، متابعا بقوله من الضروري المصادقة على التعيينات بمرسوم رئاسي غير أن كبار المديرين بدأوا بالفعل.

ويُذكر أن ولد قدور أكد في تصريح سابق أن استراتيجية سوناطراك للوصول إلى مصاف أكبر الشركات النفطية العالمية، لن يتحقق إلا بتطوير العامل البشري وتوفير ظروف عمل ملائمة، معتبرا بتوفير عامل الثقة بين العمال ومسؤوليهم ومختلف شركاء المؤسسة ستحقق الشركة أهدافها.