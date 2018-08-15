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ينشطه وفد من رجال الأعمال من 10 إلى 13 سبتمبر المقبل

وزارة التجارة تحضر للأسبوع الجزائري الاقتصادي والثقافي بواشنطن

  15 أوت 2018 - 20:10   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
وزارة التجارة تحضر للأسبوع الجزائري الاقتصادي والثقافي بواشنطن

من المقرر أن يحل وفد من رجال الأعمال الجزائريين بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 سبتمبر من السنة الجارية، من أجل حضور الأسبوع الاقتصادي والثقافي الجزائري بواشنطنالذي سيمنح للمتعاملين الاقتصاديين فرصة لتقييم المنتوج الجزائري في الأسواق الأمريكية وفقا للمعايير والاعتمادت والقوانين الدولية، حيث اجتمعت وزارة التجارة أول أمس بالفاعلين لتقييم الإجراءات المشاركة.

 

ترأس الأمين العام لوزارة التجارة شريف عماري اجتماعا تنسيقا خاصا بتقييم الإجراءات المتخذة للمشاركة الجزائرية الرسمية في الأسبوع الاقتصادي والثقافي بواشنطن المقرر في الفترة الممتدة من 10 إلى 13 سبتمبر 2018، ويأتي هذا الاجتماع متابعة للاجتماعات التنسيقية للجنة الوطنية متعددة القطاعات لتحضير وتنظيم البرنامج الرسمي لمشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج التي شرع فيها على مستوى وزارة التجارة.

وتم خلال هذا اللقاء الوقوف على الترتيبات العملية التي اتخذت لضمان المشاركة الجزائرية في هذه التظاهرة، وكذا ضبطمهام ودور كل المؤسساتوالهيئات التاسعة لقطاع التجارة، لاسيما الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية والشركة الجزائرية للمعارض والتصدير وكذا المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم وغرفة التجارة والصناعة إضافة إلى الخطوط الجوية الجزائريةوالجمارك الجزائرية.

وتتشكل اللجنة الوطنية متعددةالقطاعات من وزارات الشؤون الخارجية، التجارة، المالية، النقل والأشغال العمومية، السياحة والصناعات التقليدية، الصناعة والمناجم، الفلاحة والتنمية الفلاحية والصيد البحري، ووزارة الثقافة، إضافة إلى الهيئات والمؤسسات الوطنية على غرار الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير، الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الجمارك الجزائرية، شركة الخطوط الجوية الجزائرية ومؤسسة النقل البحري.

وسيمنح الأسبوع الاقتصادي و الثقافي الجزائري في واشنطن المنظم من قبل وزراة التجارة بالتعاون مع سفارة الجزائر بواشنطن من 10 إلى 13 سبتمبر، للمتعاملين الاقتصاديين فرصة لتقييم المنتوج الجزائري ووضعه في سوق الولايات المتحدة، كما سيسمح لهم بالتعرف على الطرق العملية للوصول إلى السوق الأمريكية من خلال اتخاذ كل المعايير والاعتمادات والقوانين، بالإضافة إلى تكوين شركات مع كبار الموزعين في الولايات المتحدة.

وسيلة قرباج

 

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