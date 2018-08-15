في مبادرة لبحث فرص شراكة جزائرية - بريطانية

الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية تدعم المؤسسات الناشئة

نظمت الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية برئاسة سعيدة نغزةوسفير المملكة المتحدة باري روبير لورين لقاءً جمع نحو عشرين مؤسسة ناشئة جزائرية تنشط في مجالات متعددة، منها التكنولوجيات الرقمية والبيئة والبناء والأشغال العمومية والنسيج والاتصال، بهدف إيجاد فرص شراكة وتعاون بين منظومتين من المؤسسات الناشئة الجزائرية والبريطانية.

شهد اللقاء مشاركة مدير مكتب المنظمة العالمية للشغللمنطقة المغرب الكبير علي دياحي، في اللقاء الذي يهدف إلى تحديد فرص الشراكة والتعاون بين منظومتين من المؤسسات الناشئة الجزائرية والبريطانية، حسبما أكدته رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية سعيدة نغزة.

وبهذه المناسبة، ثمن سفير المملكة المتحدة بالجزائر ومدير مكتب المنظمة العالمية للشغل بالمبادرة التي قامت بها الكنفدرالية، معتبرين أن مبادرة تجمع حول طاولة واحدة مجموعة من المؤسسات الناشئة الجزائرية مع سفير المملكة المتحدة بالجزائر والمكتب الدولي للشغل مبادرة جيدة وأن هذا الإطار التشاوري سيفتح المجال لفرض تعاون وشراكة كفيلة بأن تترجم بدعم الروابط التاريخية بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وعرف اللقاء نقاشا مثمرا بين مختلف الأطراف الحاضرة، لاسيما فيما يتعلق باعتماد برامج تعاون وتبادل، إلى جانب آفاق التحضيرلتنظيم ملتقى الأنظمة الرقمية في المنطقة المتوسطية المرتقب شهر أكتوبر المقبل.

من جانبه، عبر سفير المملكة المتحدة بالجزائر ومدير مكتب المنظمة العالمية للشغل لمنطقة المغرب العربي عن أملهما في تنظيم تظاهرات أخرى ولقاءات مماثلة.

وتلتزم الكنفدرالية بمواصلة المسعى الرامي إلى تشجيع تطوير المقاولاتية والمؤسسات الناشئة والمبتكرة خدمة للاقتصاد الوطني، وهو ما عكفت عليه المنظمة التي تقودها نغزة خلال الفترة الأخيرة، من خلال أكاديمية التكوين والتأهيل لأرباب المؤسسات.