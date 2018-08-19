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فيما أرجع مختصون السبب إلى ارتفاع الطلب ومحدودية العرض

أسعار الخضر والفواكه تلتهب عشية عيد الأضحى بأسواق وهران

  19 أوت 2018 - 21:47   قرئ 38 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
أسعار الخضر والفواكه تلتهب عشية عيد الأضحى بأسواق وهران

شهدت أسعار الخضر والفواكه بالأسواق الخاصة بالتجزئة بمختلف مناطق ولاية وهران خلال اليومين الفارطين ارتفاعا مبالغ فيه، حيث التهبت غالبية أسعار الخضر والفواكه الموسمية بشكل غير مسبوق، الأمر الذي فجر غضب واستياء الطبقة الفقيرة والمتوسطة التي وجدت نفسها بين مطرقة مستلزمات عيد الأضحى  وسندان لوازم الدخول المدرسي .

 

في جولة استطلاعية وقفت جريدة  المحور اليومي على التهاب الأسعار التي أثقلت كاهل المستهلك البسيط، فغالبية أسعار الخضر والفواكه عرفت ارتفاعا مفاجئا تزامنا والعيد، فقد بلغ سعر اللفت 130دج ، والكوسة وصل سعرها إلى 80 دج، أما سعر الجزر فـ 70دج، وبعت الفاصولياء بـ 140 دج ، إلى جانب الخيار الذي بلغ سعره 90 دج أما البصل الذي يعتبر المادة الأولية في كل مأكولات المواطنين فقد قدر سعره بـ 70دج، البذنجان 60 دج، وبلغت البطاطا 80 دج، والطماطم  80 دج أما الفلفل الحار فتجاوز 150 دج، وعرف سعر الثوم ارتفاعا قياسيا بـ 400 دج في حين ارتفع سعر الخس ليبلغ 120دج. أما الفلفل الحلو فوصل سعره إلى 80 دج، وبيع الليمون بـ 350 دج، مما تعذر على المواطن ذي القدرة الشرائية الضعيفة اقتناءه، ليكتفي بعضهم بشراء حبة ليمون واحدة . ولا تزال أسعار الخضر والفواكه تعرف لهيبا عبر أسواق التجزئة، في ظل غياب الرقابة، العامل الرئيسي لارتفاعها، زيادة على ذلك بقاء معظم المنتوجات مخزنة في غرف التبريد مثل البطاطا والبصل والجزر لتزيد أسعارها بنسبة 80 بالمائة في أسواق التجزئة، عكس بعض الخضر الأخرى التي تتعرض للتلف إذا لم يتم بيعها.

الفواكه بدورها لم تسلم من ارتفاع الأسعار وغلائها أمام تزايد طلب المواطن عليها، حيث بلغ سعر العنب 150دج أما التفاح ما بين 250 و300 دج، الخوخ بيع بـ 200 دج، فيما تراوح سعر التين الأخضر مابين 150 و200 دج ليجد المواطن نفسه بين غلاء الأضاحي وغلاء الخضر والفواكه.  وقد عبر عدد من المواطنين ممن صادفناهم عن استيائهم جراء ارتفاع أسعار الخضر والفواكه ويفوق قدرتهم الشرائية. وفي هذا الصدد قال أحد المواطنين أن ارتفاع أسعار الخضر يتكرر مع حلول كل مناسبة دينية حيث يغتنم الباعة المناسبات للمضاربة في الأسعار واستنزاف جيوب المواطن، وطالب في هذا الشأن بتدخل الجهات المعنية من أجل وضع حد لها.

ع . أحمد

 

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