بعد حملة وزارة الصناعة لجمع جلود أضاحي العيد..خبراء

أربع آليات للنهوض بقطاع النسيج في الجزائر

أبرز خبراء الاقتصاد أن النهوض بقطاع النسيج في الجزائر يتطلب من الحكومة تطبيق أربع آليات أساسية من أجل الرقى بهذه الصناعة ،خاصة بعد الحملة التي أطلقتها وزارة الصناعة و المناجم من أجل جمع جلود أضاحي العيد و المساهمة في ترقية الصناعة الوطنية للجلود.

دعا الخبير الاقتصادي كمال ذيب، الحكومة إلى ضرورة انتهاج مخطط عاجل لإنقاد 60 مؤسسة لصناعة النسيج والجلود من الإفلاس، مطالبا بتخفيض نسبة الرسوم الجبائية على المواد الأولية على غرار القطن والمواد الصوفية وكدا التجهيزات، وهو الأمر الذي اعتبره المتحدث يشجع المتعاملين الاقتصاديين على الاستثمار محليا، مشيرا في الوقت ذاته، في تصريح لـ المحور اليومي، إلى أنه من بين الآليات التي تساهم في إنعاش قطاع النسيج أعفاء المواد الأولية المستوردة على غرار القطن والمواد الصوفية وكذا التجهيزات من الرسوم الجبائية وتخفيض نسبتها الأمر الذي يشجع على الإستثمار، بالإضافة إلى مسح ديون المستثمرين الخواص لاستئناف نشاطهم وإعادة فتح ورشاتهم ليعود إنعاش قطاع النسيج في الجزائر.

وطالب المتحدث ذاته، من الحكومة بضرورة انتهاج مخطط عاجل لإنقاد أكثر من 60 مؤسسة من الإفلاس والزوال، قائلا إن جميع المستثمرين يرون أن الفوائد المرتفعة على القروض الصناعية ترفع من كلفة الإنتاج، ما يؤدي إلى رفع سعر المنتوج المسوق للمستهلك، ناهيك عن الشروط التعجيزية التي تفرضها البنوك على المستثمرين لمنحهم قروض، على غرار ملف الحصول على قرض سندات الطلب، فكل هذا يدفع المصنعين إلى النفور من هذه الشعبة. من جهته أضاف الخبير الاقتصادي، كمال رزيق، في تصريح لـ المحور اليومي ، أن الجزائر تستورد 90 بالمائة من المواد الأولية المستخدمة في الصناعة النسيجية، خاصة القطن، المواد الصوفية والبوليستر، مشيرا إلى أن المنتوج الوطني يتكون من 70 بالمائة من المواد القطنية و30 بالمائة من البوليستر، وهو ما اعتبره المتحدث يضاهي المنتجات الأوروبية في الجودة، إلا أن ارتفاع المواد الأولية في الأسواق العالمية وفرض رسوم جبائية على هذه المواد ينعكس سلبا على سعر المنتوج، كما دعا إلى تسهيل منح القروض، إلا أنه للوصول إلى هذه المرحلة لابد من توفر الإرادة السياسية لإعادة إحياء هذه الصناعة التي تجاوزت عتبة الإحتضار في ظل غزو المنتجات المستوردة على غرار الصينية منها والتركية. للإشارة، أطلقت وزارة الصناعة والمناجم حملة ذات منفعة عامة لجمع جلود أضاحي العيد، تجنبا لتعفنها ولتلويث المحيط بسبب الرمي العشوائي للجلود في كل مكان وللمساهمة في ترقية الصناعة الوطنية للجلود، ونشرت الوزارة ملصقات تحسيسية تحث من خلالها المواطنين على تجنب رمي جلود الأضاحي، وهذا من خلال إتباع خطوات من شأنها المحافظة على الجلود من التعفن، ووضعها في الأماكن المخصصة لها لاسترجاعها من قبل المصالح المختصة