قالت إنها ستصدّر 50 بالمائة من إنتاجها على المدى المتوسط

الحكومة الصينية تراسل أويحيى لإطلاق أكبر مصنع حقيقي لصناعة السيارات

أعلنت الحكومة الصينية رسميا نيتها لإنشاء قطب صناعي للسيارات في الجزائر من خلال إطلاق مصنع ضخم لتركيب كل مكونات السيارات بداية من هياكل المحركات إلى باقي مستلزمات السيارات لتكون بذلك أول مصنع حقيقي بعيدا عن مصانع التركيب التي انطلق نشاطها خلال السنوات الأخيرة.

بعثت الحكومة الصينية برسالة للوزير الأول أحمد أويحيى معلنة نيتها إنشاء أكبر قطب صناعي في الجزائر، من خلال التزامها بإطلاق شركة جاك المختصة في العديد من المركبات بمختلف أنواعها بالشراكة مع مجمع امين اوتو بإنشاء مصنع خاص بتركيب الهياكل والمحركات وكل مستلزمات السيارات والشاحنات لتتجاوز بذلك مصانع التركيب لتكون مصنعا حقيقيا، حيث أكدت الرسالة أن هدف الشركة خلال المدى المتوسط تصدير ما تتم صناعته في الجزائر إلى البلدان الإفريقية من خلال إنتاج محركات جاك وماركات أخرى بنسبة تتراوح بين 30 و50 بالمائة وذلك بمصنع عين تيموشنت، خاصة وأن المصنع حصل على موافقة الحكومة ضمن الـ40 مشروعا التي وافق عليها الوزير الأول أحمد أويحيى في انتظار اعطاء الضوء الاخضر من طرف الصندوق الوطني للاستثمار لإطلاق المشروع رسميا بمعدل 40 ألف محرك خلال السنة الاولى و80 ألف محرك خلال السنة الثانية.

في سياق متصل، تعول الحكومة على الشركات الصينية لرفع نسبة الإدماج الوطني لدعم مجال صناعة السيارات والانتقال إلى نظام CKD، أين دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، المؤسسات الصينية المتخصصة في صناعة أجزاء ولواحق السيارات الى الاستثمار في الجزائر والاستثمار والإسهام في ترقية صناعة السيارات الوطنية عبر شراكات، حيث تعمل الجزائر على استقطاب أكبر عدد ممكن من الشركات المناولة المختصة في إنتاج لواحق السيارات ومكوناتها لرفع نسبة الإنتاج الوطني، حيث دعا وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي مركبي السيارات إلى الانتقال من تركيب السيارات إلى صناعة مكونات السيارات، وأكد أنه لن يكون مستقبلا لمركبي السيارات بالجزائر بل ستكون صناعة السيارات، أين طالب مسؤولي مختلف مصانع تركيب السيارات الشروع في أقرب وقت ممكن في صناعة مكونات السيارات، معولا في ذلك على الشركات الصينية في هذا المجال، لا سيما وأن تجربة الشركات الجزائرية متواضعة جدا وتنحصر في صناعة البطاريات وبعض اللواحق القليلة فقط، كما دعا يوسفي المؤسسات الصينية الى المشاركة في الأيام التقنية للمناولة في قطاع الميكانيك التي ستنظم مطلع مارس المقبل بالجزائر العاصمة، في حين أعلن السفير الصيني في هذا الصدد عن زيارة مرتقبة للجزائر من قبل وفد تجاري صيني يضم رؤساء مؤسسات، وينتظر أن يتم تنظيم لقاء وطني خلال مارس المقبل يجمع مركبيالسيارات والشركات المناولة بهدف خلق شراكات بين الطرفين قصد توفير مختلف منتجات الأجزاء و اللواحق الخاصة بالمركبات.