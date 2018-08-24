بعد الحملة التي أطلقتها الحكومة قبل العيد

جمع 900 ألف وحدة من جلود أضاحي العيد و500 طن من الصوف

كشفت وزارة الصناعة والمناجم الجزائرية، عن جمع 900 ألف وحدة من جلود أضاحي العيد و500 طن من مادة الصوف ستوجه للتصدير، بعد الحملة التي أطلقت الحكومة قبل العيد بأيام قليلة.

سمحت هذه العملية التي أطلقتها الوزارة، بمشاركة وزارات الشؤون الدينية والأوقاف، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، البيئة والطاقات المتجددة، الاتصال، البريد والاتصالات والتكنولوجيات والرقمة، وكذا مهنيي صناعة النسيج لاسيما جمعية الدباغين الجزائريين، بجمع قرابة 900 ألف من جلود الأضاحي على مستوى ست ولايات نموذجية "الجزائر، وهران، سطيف، جيجل، قسنطينة وباتنة" متجاوزة بذلك الهدف المسطر 800 ألف، حسبما أوضحه بيان وزارة الصناعة والمناجم تحوز "المحور اليومي" على نسخة منه.

وأشار ذات البيان، إلى أن نجاح حملة جمع جلود أضاحي العيد يعود إلى وعي المواطنين بضرورة ضمان نظافة البيئة والمحيط، والمساعدات المتعددة للمؤسسات والتجار الذين لم يترددوا في توفير الملح مجانا، وكذا مشاركة متطوعين في نقل الجلود الى أماكن التخزين، بالإضافة إلى الدور الهام الذي لعبته وسائل الاعلام من خلال مشاركتها الفعالة في كل مراحل هذه العملية المواطنة ومن خلال مساهمتها الكبيرة في تحسيس الجميع.

وبعد معالجتها، ستسمح هذه الجلود لمهنيي شعبة الجلود بتلبية احتياجات السوق الداخلية، وتصدير جزء منها، ما سيساهم في توسيع الإنتاج الوطني، وتنويع الصادرات التي تعد أولوية للوزارة، يضيف البيان، كما سيتم استرجاع قرابة 500 طن من الصوف، سيوجه جزء كبير منه كذلك إلى التصدير.

وكشف البيان، أنه استنادا إلى كل الدروس المستخلصة من هذه العملية التجريبية، الأولى من نوعها، ستنصب الوزارة قريباً مجموعة عمل موسعة مكونة من جميع الفاعلين، للعمل من الآن على تعميمها عبر جميع ولايات الوطن ابتداء من 2019.

وأضاف ذات المصدر، أنه -وبالنظر عن بعض النقائص المسجلة- فإن ما يجب التنويه به هو مشاركة المواطن في هذه العملية ذات المنفعة العامة، المفيدة للصحة العمومية والحفاظ على البيئة المعيشية ومفيدًا لاقتصاد البلاد.

حسب تقديرات لوزارة الصناعة والمناجم، فإن جلود أضاحي العيد المقدرة بنحو 4.5 مليون قطعة، تكفي لصناعة 5 ملايين زوج من الأحذية، و65 ألف معطف جلدي.

ومنذ سنوات يتم إلقاء الملايين من جلود أضاحي العيد في النفايات، وتتسبب في انتشار روائح كريهة وسط دعوات لاستغلالها اقتصاديا وعدم تركها تتعفن وتتحلل، ووفق تقديرات سابقة لوزارة الصناعة والمناجم، فإن قيمة الجلود التي ترمى في النفايات خلال كل عيد أضحى تقدر بأكثر من 3 مليون دولار على الأقل.

لطفي العقون