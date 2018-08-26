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في الوقت الذي لم تثبت أي نتائج حمل المنتوجات لهذا الوباء

الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر والفواكه

  26 أوت 2018 - 20:46   قرئ 42 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر والفواكه

ـ تراجع الطلب في ظرف 24 ساعة على منتوجات  الدلاع، البطيخ والعنب 

بعد انتشار وباء الكوليرا وزحفه إلى عدد من ولايات الوطن، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، وتسبب في حالة من الرهب والهلع وسط العائلات الجزائرية، سارع الجزائريون إلى مقاطعة بعض المنتجات الفلاحية من الفواكه على غرار الدلاع، البطيخ والعنب وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الطلب على هذه المنتجات في ظرف 24 ساعة بعد انتشار إشاعة احتمالية حمل هذه الفواكه للوباء، في الوقت الذي أكد فيه المتطلعون على الأسواق أن وباء الكوليرا لا يؤثر حاليا على تموين أسواق الخضر و الفواكه بسبب عدم وجود أية أدلة تثبت أن الخضر والفواكه تحمل الوباء.

 

أكد رئيس الجمعية الوطنية لوكلاء أسواق الخضر والفواكه بسوق الجملة بالكاليتوس -المنضوية تحت لواء المؤسسة الوطنية لتسيير أسواق الخضر والفواكه بالعاصمة- محمد مجبر، ان أسواق الجملة على غرار السوق المغطاة بالحراش، على ملاح، سطاوالي و05 جويلية بباب الزوار، حسين داي، باب الواد، بالإضافة إلى سوق الجملة بالكاليتوس، لن يتأثر حاليا بوباء الكوليرا في الوقت الذي لم تثبت اية نتائج من قبل وزارة الصحة والفلاحة تؤكد حمل الخضر والفواكه لهذا الوباء، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن اقتناء بعض المنتجات على غرار البطيخ الأحمر  الدلاع الذي تم سابقا الكشف عن سقيه بالمياه القذرة من قبل بعض الفلاحين.

من جهته، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين في تصريح لـ  المحور اليومي، عن تراجع الطلب في ظرف 24 ساعة على منتوج  الدلاع، البطيخ والعنب بسبب انتشار إشاعة احتمال حمل هذه الفواكه للوباء قائلا 

  الخضر والفواكه التي تعرف بها ولاية البليدة على وجه الخصوص والتي تعتبر مصدر عيش الجزائريين باعتبارها تموين أسواق الجملة للخضر والفواكه الست بالعاصمة، أصبحت هي الأخرى مصدر قلق للمواطنين الذين قاطعوا شراء بعض الفواكه الموسمية على غرار الدلاع، العنب والبطيخ الأصفر الذي أصبح سلعة كاسدة لدى الباعة الفوضويين بشكل خاص، خاصة بعض التصريحات للمسؤولين ببوفاريك مند أيام عن الخطر الذي يسببه اقتناء الخضر والفواكه من عربات وطاولات الباعة غير النظاميين.

تابع المتحدث ذاته، أنه في حال عدم ثبوت أي نتائج عن احتمال حمل الخضر والفواكه للوباء فإن الأسواق لن تتأثر به قائلا  نحن في انتظار صدور تعليمات من الجهات المعنية بمنع نشاط تموين الأسواق في المقابل، توقع بولنوار انخفاض أسعار الخضر والفواكه في الوقت الذي عبر العديد من التجار عن امتعاضهم من الحملة التي تشن ضد الباعة المتجولين، مؤكدا بأنه لو كان مصدر الوباء في البطيخ أو أي نوع أخر من الفاكهة لكان عدد المصابين أكبر. استنتاج يراه -محدثنا- منطقي بالنظر إلى الخسائر التي تسببت في كساد سلعته منذ أيام.

وسيلة قرباج

 

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