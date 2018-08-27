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بعد رفض الحكومة اعتماد نقابة رجال الأعمال

الافسيو مهدد بالتجميد وحداد في ورطة حقيقية

  27 أوت 2018 - 19:47   قرئ 58 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
الافسيو مهدد بالتجميد وحداد في ورطة حقيقية

أخطرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رسميا  الافسيو بعدم قانونية الملف المودع لدى مصالحها والمتعلق بتحويلها إلى نقابة، ما يضعها في مشكلة قانونية لاسيما أنه تم حلها في جانفي الماضي ما يستدعى عقد مؤتمر تأسيسي لأكبر منظمة لأرباب العمل في الجزائر.

رفضت وزارة العمل الطلب الذي قدمه منتدى رؤساء المؤسسات قصد التحول إلى نقابة لرجال الأعمال في الجزائر، حيث أوضحت الوزارة الوصية في تعليمة بعثتها إلى الهيئة التي يترأسها رجل الأعمال علي حداد، أن الطلب رفض لعدم احترام الملف المودع من طرف جمعية  الباترونا التي تضم اليوم أزيد من 1500 رجل أعمال لدى مصالح الوزارة للشروط القانونية، وعدم اتباع الإجراءات المعمول بها لتأسيس نقابة، ومن بينها عقد جمعية تأسيسية.

وسيجد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، نفسه في ورطة بعد رفض الحكومة منحه الاعتماد رسميا لتحويل تنظيم أرباب العمل الذي يترأسه منذ نوفمبر 2014 إلى نقابة عقب 9 أشهر من حل المنظمة، لاسيما أنه لم يتبق أمام  الافسيو سوى ثلاثة أشهر لانتخاب رئيس جديد، وهو ما يطرح فرضية إلغاء هذه الانتخابات وتجميد  الأفسيو.

وكانت الجمعية العامة لمنتدى رؤساء المؤسسات التي عقدت في جانفي الفارط، أقر فيها المجتمعون بحل منظمة  الافسيو وتحويلها إلى نقابة دون عقد أي اجتماع آخر، ليقع بذلك علي حداد في خطأ قانوني، لا يعلم إن كان متعمدا أم أنه من دون قصد، بعدما حصل رجل الأعمال، على ترخيص لحل منتدى رؤساء المؤسسات الذي ظل جمعية اقتصادية منذ التأسيس في العام 2000، وليس على تأسيس نقابة، التي تخضع لشروط مسبقة وفق ما ينص عليه القانون، الأمر الذي جعل الحكومة ترفض هذا الطلب.

للتذكير، توارى علي حداد عن الأنظار منذ أشهر بعد عدم حيازة التنظيم الذي يقوده الصفة القانونية لحد الساعة، منتظرا أن يتم التطرق إلى ملفه والفصل فيه من أجل مباشرة عمله وخرجاته الإعلامية.

لطفي العقون

 

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