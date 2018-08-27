تسمح للمهنيين من الاستفادة من الهاتف وخدمات النت

اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد Idoom Fibre Pro

أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد Idoom Fibre pro الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت.

أوضحت المؤسسة في بيان لها أنه بالنسبة لعرض Idoom Fibre Professionnel الخاص بخدمة الهاتفي يستفيد الزبون من مكالمات بسعر 4 دج/د نحو المحلي والوطني ومكالمات بسعر 9 دج/د نحو المحمول باشتراك يقدر بـ 150 دج/الشهر خارج الرسوم.

أما بالنسبة لعرض Idoom Fibre Profesionnel الخاص بخدمة الأنترنتي فالزبون يستفيد من تدفق يبدأ من 02 Mbps إلى غاية 20 Mbps.

وأشارت مؤسسة اتصالات الجزائر أنه في حالة تحديث الشبكة فإن الزبائن المشتركين في عرض إيدوم ADSL سيتم تحويلهم تلقائيا إلى العرض الموافق لعرضهم الحالي. أما الإتاوات الشهرية واشتراك الهاتف وسعر المكالمات فستبقى كما هي.

وفي حالة تطوير الشبكة فإن الزبائن المهنيين الراغبين في الاشتراك في عرض Fibre Professionnelle يتعين عليهم دفع مصاريف جهاز المودم وتكاليف التوصيل وفقا لسعر العرض المعمول بهي شريطة استيفائهم لشروط الأهلية واحترام فترة التزام تقدر بـ 12 شهرا.

من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة تتطلع اتصالات الجزائر إلى تلبية متطلبات زبائنها المهنيين على نحو أمثل ومرافقتهم في إنجاح نشاطاتهم وتحقيق التحول الرقمي، ولمزيد من المعلوماتتدعو اتصالات الجزائر زبائنها إلى زيارة موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك.