تسمح للمهنيين من الاستفادة من الهاتف وخدمات النت
اتصالات الجزائر تطلق عرضها الجديد Idoom Fibre Pro
أطلقت اتصالات الجزائر عرضها الجديد Idoom Fibre pro الموجه للمؤسسات بأفضل الأسعار وبمزايا استثنائية تسمح للمهنيين بالاستفادة الكاملة من خدمتي الهاتف والأنترنت.
أوضحت المؤسسة في بيان لها أنه بالنسبة لعرض Idoom Fibre Professionnel الخاص بخدمة الهاتفي يستفيد الزبون من مكالمات بسعر 4 دج/د نحو المحلي والوطني ومكالمات بسعر 9 دج/د نحو المحمول باشتراك يقدر بـ 150 دج/الشهر خارج الرسوم.
أما بالنسبة لعرض Idoom Fibre Profesionnel الخاص بخدمة الأنترنتي فالزبون يستفيد من تدفق يبدأ من 02 Mbps إلى غاية 20 Mbps.
وأشارت مؤسسة اتصالات الجزائر أنه في حالة تحديث الشبكة فإن الزبائن المشتركين في عرض إيدوم ADSL سيتم تحويلهم تلقائيا إلى العرض الموافق لعرضهم الحالي. أما الإتاوات الشهرية واشتراك الهاتف وسعر المكالمات فستبقى كما هي.
وفي حالة تطوير الشبكة فإن الزبائن المهنيين الراغبين في الاشتراك في عرض Fibre Professionnelle يتعين عليهم دفع مصاريف جهاز المودم وتكاليف التوصيل وفقا لسعر العرض المعمول بهي شريطة استيفائهم لشروط الأهلية واحترام فترة التزام تقدر بـ 12 شهرا.
من خلال إطلاق هذه العروض الجديدة تتطلع اتصالات الجزائر إلى تلبية متطلبات زبائنها المهنيين على نحو أمثل ومرافقتهم في إنجاح نشاطاتهم وتحقيق التحول الرقمي، ولمزيد من المعلوماتتدعو اتصالات الجزائر زبائنها إلى زيارة موقعها الالكتروني www.algerietelecom.dz أو التواصل مع مستشاري الويب عبر الصفحة الرسمية لاتصالات الجزائر على الفايسبوك.
م.ن