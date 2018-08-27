استنفدت الكثير من مدخراتها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة

دخول اجتماعي مرهق للأسر الجزائرية

يستقبل الجزائريون الدخول الاجتماعي بداية من الأسبوع المقبل، وهم يشدون على بطونهم خوفا من الكوليرا، وعلى جيوبهم التي أنهكتها المواسم الدينية والأعياد، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

ينتظر غالبية الجزائريين بترقب الدخول الاجتماعي المقبل الذي لم يعد يفصلنا عنه سوى أسبوعا واحدا، لاسيما بعد المصاريف الكبيرة التي أنفقها المواطن جراء توالي المناسبات الدينية، حيث سيصطدم بمصاريف أخرى تضاف لمصاريف أنفقها خلال الثلاثة أشهر الماضية، حيث تعرضت العديد من الأسر الجزائرية خاصة ذات الدخل المحدود إلى عدة اهتزازات مالية بسبب توالي المناسبات على غرار شهر رمضان المعظم وعيد الفطر ليأتي بعدها موسم الاصطياف وعيد الأضحى فمباشرة الدخول الاجتماعي والمدرسي.

وفي السياق ذاته، أبدت العديد من الأسر تخوفها من عدم استطاعتها اقتناء الأدوات المدرسية لأبنائها جراء غلاء أسعارها واستنزافهم لجميع مدخراتهم وأجورهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، مما أجبر العديد من المواطنين على الاستدانة لتوفير مصاريف الدخول المدرسي، لاسيما أن الفترة الحالية تعد من بين أصعب المراحل التي تشهدها العائلات الجزائرية بسبب قدوم الدخول الاجتماعي والمدرسي مباشرة بعد عيد الفطر وموسم الاصطياف وعيد الأضحى، فهذه المناسبات استنزفت جيوب العائلات بسبب الغلاء الفاحش لأسعار مختلف المواد والسلع وكذا الخدمات، بالإضافة على ارتفاع أسعار الأضاحي، لا سيما أن مصروف التلميذ الواحد في الطور الابتدائي لا يقل على 7 ألاف دينار جزائري.

وفي سياق ذي صلة، ذكر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن 80 بالمائة من مدخرات العائلات الجزائرية تم استنزافها خلال الثلاثة أشهر الأخيرة، حيث أنفق الجزائريون في هذه الفترة التي تخللتها عدة مناسبات على غرار شهر رمضان، عيد الفطر وعيد الأضحى ثم الدخول المدرسي الذي سيليه مباشرة، موضحا في حديثه مع المحور اليومي أن هذه الفترة من السنة تعد من بين أكثر الفترات صعوبة على العائلات الجزائرية، نظرا لتقارب ثلاث مناسبات تتطلب مصاريف كبيرة مع بعضها.

وتشهد القدرة الشرائية للمواطن الجزائري مؤخرا تدهورا كبيرا بالنظر للغلاء الفاحش الذي تعرفه جلّ السلع الموجودة في السوق الجزائرية خاصة المواد المستوردة منها، نتيجة انخفاض قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية الأخرى والتي يتم التعامل بها من طرف المستوردين، بالإضافة إلى إدراجالعديد من السلع ضمن نظام رخص الاستيراد والتي أحدثت اضطرابا في السوق، جشع التجار الذين يغتنمون مثل هذه المناسبات من أجل رفع الأسعار قصد تحقيق الربح السريع ولو على حساب المواطن البسيط، في حين، أقبلت العديد من العائلات الجزائرية على انتهاج سياسة التقشف في ميزانيتها الأسرية تلقائيا، حيث أصبحت تتفادى اقتناء الكماليات واكتفت بالأمور الضرورية لتجنب مصاريف إضافية هي في غنى عنها خاصة خلال هذه الفترة من السنة، والتي أرهقت كاهلها بالكامل.