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بلغ 4.8 بالمائة إلى غاية شهر جويلية المنصرم

عبء التضخم يقيد القدرة الشرائية للجزائريين !

  27 أوت 2018 - 20:07   قرئ 39 مرة   0 تعليق   الاقتصاد
عبء التضخم يقيد القدرة الشرائية للجزائريين !

رغم توقعات الحكومة بتسجيل نسبة تضخم تصل إلى حدود الـ 4 بالمائة إلا أن أرقام الديوان الوطني للإحصاء كشفت عكس ذلك أين قاربت نسبته الـ 5 في المائة، وهو المؤشر الذي يكشف عن انهيار الحاد للقدرة الشرائية للجزائريين ، في ظل الارتفاع الذي تشهده معظم المنتجات الغذائية و لجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي عبر طباعة النقود و هو القرار الذي اعتبره خبراء الاقتصاد يزيد من نسبة التضخم السنوي .

بلغت وتيرة تطور الأسعار عند الاستهلاك على أساس سنوي 4.8 بالمائة إلى غاية شهر جويلية 2018 وهو المؤشر الذي يكشف عن انهيار الحاد للقدرة الشرائية للجزائريين ، في ظل الارتفاع الذي تشهده معظم المنتجات الغذائية ولجوء الحكومة الى التمويل غير التقليدي عبر طباعة النقود وهو القرار الذي اعتبره خبراء الاقتصاد يزيد من نسبة التضخم السنوي، وذكر الديوان الوطني للإحصائيات أن التطور الشهري للأسعار عند الاستهلاك، الذي يعد المؤشر الخام في شهر جويلية 2018 مقارنة بشهر جوان 2018 قد تراجع بـ 1.9 في المائة.

بخصوص المتغير الشهري بحسب فئة المنتجات، فقد عرفت أسعار السلع الغذائية انخفاضا بنسبة 4.5 بالمائة في شهر جويلية الفارط مقارنة بشهر جويلية 2017،على غرار المواد الفلاحية أين سجلت هذه الأخيرة انخفاضا قدرة نسبته 8.7 بالمائة، حيث شهدت بعض المنتجات الفلاحية انخفاضا خاصة الفواكه بـ 38.8 بالمائة والخضر بـ 12.5 بالمائة،و بالمقابل تم تسجيل ارتفاع كبير في أسعار الدواجن بنسبة 3.9 بالمائة، و0.1 بالمائة فيما يخص أسعار المنتجات الغذائية الصناعية.

حسب الديوان الوطني للإحصائيات، عرفت أسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 0.5 بالمائة في حين سجلت أسعار الخدمات نسبة 0.1 بالمائة، وفيما يتعلق بمجموعات السلع والخدمات، عرفت أسعار الألبسة والأحذية ارتفاعا شهريا قدره 0.2 بالمائة،أما أسعار الأثاث ولوازم التأثيث والنقل والاتصال فقد سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمائة في حين سجلت أسعار منتجات متنوعة أخرى ارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة، في حين تم تسجيل استقرار أسعار باقي المواد.

في هذا الشأن، اعتبر الخبير الاقتصادي والمصرفي، كمال رزيق، في تصريح لـ  المحور اليومي أن هذا التوجه في فارق بين نسب التضخم الذي تتوقعه الحكومة و يبرزه الديوان الوطني للإحصائيات، سيتوجه نحو الانخفاض في الأشهر المقبلة، كما توقع أن تسجل قيمة الدينار انخفاضا، مذكرا في الوقت ذاته، أنه قد تم تسجيل تراجع في نسبة التضخم، مضيفا انه  في ديسمبر 2012 بلغت نسبة التضخم 8.9 بالمائة في أوت 2013 ثم تراجعت النسبة إلى 4.4 بالمائة ثم إلى 4.8 خلال شهر جويلية المنصرم.

وسيلة قرباج

 

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